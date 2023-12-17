https://ria.ru/20231217/donetsk-1916290086.html
В Донецке около 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды
В Донецке около 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 17.12.2023
В Донецке около 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды
Около 20 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате неблагоприятных погодных условий в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T12:03
2023-12-17T12:03
2023-12-17T12:03
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Около 20 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате неблагоприятных погодных условий в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на предприятие "Донецкие городские электрические сети". "На 9.00 17 декабря, в столице республики из-за сложных погодных условий обесточено 254 подстанции, без электроэнергии остаётся 19 381 абонент", - говорится в сообщении мэра. Отмечается, что из 259 донецких котельных остановлены 13, из них: 12 – по причине отсутствия электроэнергии, 1 – из-за нехватки воды.
https://ria.ru/20231217/nepogoda-1916281176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке около 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды
Кулемзин: 19 381 абонент в Донецке остался без электроэнергии из-за непогоды