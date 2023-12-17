Рейтинг@Mail.ru
В Донецке около 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/donetsk-1916290086.html
В Донецке около 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды
В Донецке около 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 17.12.2023
В Донецке около 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды
Около 20 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате неблагоприятных погодных условий в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T12:03
2023-12-17T12:03
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105037/40/1050374084_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e9d6e4a8fd64968b57d5d8c835f29139.jpg
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Около 20 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате неблагоприятных погодных условий в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на предприятие "Донецкие городские электрические сети". "На 9.00 17 декабря, в столице республики из-за сложных погодных условий обесточено 254 подстанции, без электроэнергии остаётся 19 381 абонент", - говорится в сообщении мэра. Отмечается, что из 259 донецких котельных остановлены 13, из них: 12 – по причине отсутствия электроэнергии, 1 – из-за нехватки воды.
https://ria.ru/20231217/nepogoda-1916281176.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105037/40/1050374084_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6ebcfaf1eabc16bd8387a5a0396a8c16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке около 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды

Кулемзин: 19 381 абонент в Донецке остался без электроэнергии из-за непогоды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Ремонт ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Около 20 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате неблагоприятных погодных условий в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на предприятие "Донецкие городские электрические сети".
"На 9.00 17 декабря, в столице республики из-за сложных погодных условий обесточено 254 подстанции, без электроэнергии остаётся 19 381 абонент", - говорится в сообщении мэра.
Отмечается, что из 259 донецких котельных остановлены 13, из них: 12 – по причине отсутствия электроэнергии, 1 – из-за нехватки воды.
Пожарные подвозят воду в котельную Гуково, чтобы люди не остались без отопления пока идут ремонтно-восстановительные работы в Ростовской области. 16 декабря 2023
Ростовский губернатор рассказал о ликвидации последствий непогоды
10:36
 
ПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала