https://ria.ru/20231217/donetsk-1916290086.html

В Донецке около 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды

В Донецке около 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 17.12.2023

В Донецке около 20 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды

Около 20 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате неблагоприятных погодных условий в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T12:03

2023-12-17T12:03

2023-12-17T12:03

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Около 20 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате неблагоприятных погодных условий в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на предприятие "Донецкие городские электрические сети". "На 9.00 17 декабря, в столице республики из-за сложных погодных условий обесточено 254 подстанции, без электроэнергии остаётся 19 381 абонент", - говорится в сообщении мэра. Отмечается, что из 259 донецких котельных остановлены 13, из них: 12 – по причине отсутствия электроэнергии, 1 – из-за нехватки воды.

https://ria.ru/20231217/nepogoda-1916281176.html

донецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)