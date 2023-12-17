https://ria.ru/20231217/bomboubezhische-1916270920.html

СМИ: в Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище

СМИ: в Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище - РИА Новости, 17.12.2023

СМИ: в Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище

Сотрудники горсовета Николаева на Украине не пустили участников акции в поддержку ВСУ в бомбоубежище во время воздушной тревоги, открыто уголовное дело,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T09:00

2023-12-17T09:00

2023-12-17T12:15

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Сотрудники горсовета Николаева на Украине не пустили участников акции в поддержку ВСУ в бомбоубежище во время воздушной тревоги, открыто уголовное дело, сообщает издание "Украинская правда" на сайте. "В Николаеве участники акции "Деньги на ВСУ" не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги. По данному факту следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления начали уголовное производство по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности". Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, в акции принимали участие три десятка человек. Как только объявили воздушную тревогу, сотрудники полиции порекомендовали им разойтись или пройти в бомбоубежище, расположенное в горсовете, однако пикетчики не смогли туда попасть. "На здании горсовета есть таблички, что внутри есть укрытие, однако оно оказалось закрытым. Попытки достучаться до охранников, которые были внутри, оказались тщетными. Пикетчики пытались пройти в помещение из разных подъездов, однако внутрь так и не попали. Когда же охранник открыл дверь, он только сказал, что тревогу уже отбили, и снова закрыл дверь. Как-то прокомментировать то, что он не открыл дверь раньше, во время тревоги, он отказался", - подчеркнули в "Украинской правде" со ссылкой на местное издание. Киевская городская прокуратура в пятницу сообщала, что охранник в Киеве не пустил двух детей в бомбоубежище во время воздушной тревоги, так как они были с собакой, заведено уголовно дело. Ранее в офисе генпрокурора Украины заявляли о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.

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в мире, украина, николаев (украина), киев, виталий кличко, вооруженные силы украины