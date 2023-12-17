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Россияне рассказали, какими блюдами разнообразят новогодний стол - РИА Новости, 17.12.2023
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Туризм
 
02:17 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/blyuda-1916100238.html
Россияне рассказали, какими блюдами разнообразят новогодний стол
Россияне рассказали, какими блюдами разнообразят новогодний стол - РИА Новости, 17.12.2023
Россияне рассказали, какими блюдами разнообразят новогодний стол
Большинство россиян (почти 39 процентов) хотят видеть на новогоднем столе традиционные праздничные блюда: оливье, селедку под шубой, бутерброды с красной рыбой... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T02:17
2023-12-17T02:17
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Большинство россиян (почти 39 процентов) хотят видеть на новогоднем столе традиционные праздничные блюда: оливье, селедку под шубой, бутерброды с красной рыбой и икрой, холодец, но многие готовы разнообразить праздник блюдами различных регионов страны, сообщает tutu.Об этом говорится в результатах опроса сервиса путешествий, в котором приняли участие более тысячи человек.Так, побаловать себя кавказской кухней хотели бы 10,69 процента россиян. Среди желаемых блюд – садж, шашлык, ботишал, баранина, хинкали, осетинские пироги. Блюда сибирской кухни – соленые грибы и черемшу, рыбный пирог, сугудай и пельмени – хотели бы видеть в праздник 5,76 процента респондентов.По 5,7 процента россиян отдали предпочтение блюдам дальневосточной и кубанской кухонь. Это строганина, олений язык, морепродукты, запеченная утка с рисом, свиные отбивные, сладкий хворост. Блюда татарской кухни – зур балиш, губадию, жареного гуся – хотели бы видеть на столе 4,41 процента опрошенных.Примерно по 3,5-3,9 процента респондентов заинтересовались алтайскими, донскими или бурятскими блюдами. В Новый год они хотели бы полакомиться заливным из дичи, фаршированной щукой, мясом марала, ухой, фаршированным сазаном, курником, раками и варениками.Также в числе предпочтений оказались блюда башкирской и адыгейской кухонь. За них проголосовали по 3,2 процента опрошенных. От двух до 2,2 процента голосов набрали блюда карельской, удмуртской, марийской, якутской кухонь. Менее двух процентов респондентов хотели бы добавить на новогодний стол блюда калмыцкой кухни.
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туризм, новости - туризм, туристы, новый год, еда - туризм
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Новый год, Еда - Туризм
Россияне рассказали, какими блюдами разнообразят новогодний стол

Опрос: россияне хотят видеть на новогоднем столе хинкали, сугудай и морепродукты

© iStock.com / kajakikiНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© iStock.com / kajakiki
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Большинство россиян (почти 39 процентов) хотят видеть на новогоднем столе традиционные праздничные блюда: оливье, селедку под шубой, бутерброды с красной рыбой и икрой, холодец, но многие готовы разнообразить праздник блюдами различных регионов страны, сообщает tutu.
Об этом говорится в результатах опроса сервиса путешествий, в котором приняли участие более тысячи человек.
Так, побаловать себя кавказской кухней хотели бы 10,69 процента россиян. Среди желаемых блюд – садж, шашлык, ботишал, баранина, хинкали, осетинские пироги.
Блюда сибирской кухни – соленые грибы и черемшу, рыбный пирог, сугудай и пельмени – хотели бы видеть в праздник 5,76 процента респондентов.
По 5,7 процента россиян отдали предпочтение блюдам дальневосточной и кубанской кухонь. Это строганина, олений язык, морепродукты, запеченная утка с рисом, свиные отбивные, сладкий хворост.
Блюда татарской кухни – зур балиш, губадию, жареного гуся – хотели бы видеть на столе 4,41 процента опрошенных.
Примерно по 3,5-3,9 процента респондентов заинтересовались алтайскими, донскими или бурятскими блюдами. В Новый год они хотели бы полакомиться заливным из дичи, фаршированной щукой, мясом марала, ухой, фаршированным сазаном, курником, раками и варениками.
Также в числе предпочтений оказались блюда башкирской и адыгейской кухонь. За них проголосовали по 3,2 процента опрошенных. От двух до 2,2 процента голосов набрали блюда карельской, удмуртской, марийской, якутской кухонь. Менее двух процентов респондентов хотели бы добавить на новогодний стол блюда калмыцкой кухни.
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