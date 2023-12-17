https://ria.ru/20231217/bezhentsy-1916357698.html
США могут сократить число украинских беженцев в обмен на помощь ВСУ
США могут сократить число украинских беженцев в обмен на помощь ВСУ - РИА Новости, 17.12.2023
США могут сократить число украинских беженцев в обмен на помощь ВСУ
Власти США могут ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории, в рамках предстоящей сделки республиканских... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T20:26
2023-12-17T20:26
2023-12-17T20:28
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Власти США могут ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории, в рамках предстоящей сделки республиканских сенаторов с администрацией президента страны Джо Байдена по ужесточению миграционного законодательства и охране границы в обмен на новую помощь Киеву, заявил сенатор-демократ Джо Манчин. В интервью телеканалу CNN Манчин подтвердил, что стороны обсуждают ограничение на количество лиц, которым разрешается находиться в США по гуманитарному статусу, включая беженцев из Украины и Афганистана. "Это так", - ответил он на вопрос ведущего. Кроме того, Манчин подтвердил, что стороны также обсуждают ужесточение требований к просителям убежища, прибывающим на американскую территорию, и ускоренную процедуру депортации мигрантов. "Ты не сможешь просто приехать и сказать: "Кто-то мне угрожал. Мне пришлось прибыть в вашу страну", - отметил он. Сенатор подчеркнул, что будущая сделка сената с Белым домом "изменит положение вещей", и добавил, что "необходимо остановить опасную иммиграцию со всего мира". Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден
США могут сократить число украинских беженцев в обмен на помощь ВСУ
Сенатор: США могут ограничить число украинских беженцев в обмен на помощь ВСУ
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Власти США могут ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории, в рамках предстоящей сделки республиканских сенаторов с администрацией президента страны Джо Байдена по ужесточению миграционного законодательства и охране границы в обмен на новую помощь Киеву, заявил сенатор-демократ Джо Манчин.
В интервью телеканалу CNN Манчин подтвердил, что стороны обсуждают ограничение на количество лиц, которым разрешается находиться в США по гуманитарному статусу, включая беженцев из Украины
и Афганистана
. "Это так", - ответил он на вопрос ведущего.
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Кроме того, Манчин подтвердил, что стороны также обсуждают ужесточение требований к просителям убежища, прибывающим на американскую территорию, и ускоренную процедуру депортации мигрантов.
"Ты не сможешь просто приехать и сказать: "Кто-то мне угрожал. Мне пришлось прибыть в вашу страну", - отметил он.
Сенатор подчеркнул, что будущая сделка сената с Белым домом "изменит положение вещей", и добавил, что "необходимо остановить опасную иммиграцию со всего мира".
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля
и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой
, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
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