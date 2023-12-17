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На Украине рассказали, как у беженцев в Европе отбирают детей - РИА Новости, 17.12.2023
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15:03 17.12.2023 (обновлено: 15:44 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/bezhentsy-1916312482.html
На Украине рассказали, как у беженцев в Европе отбирают детей
На Украине рассказали, как у беженцев в Европе отбирают детей - РИА Новости, 17.12.2023
На Украине рассказали, как у беженцев в Европе отбирают детей
В последнее время участились случаи, когда власти Европы отбирают у беженцев с Украины детей, приводит слова адвоката Марины Семеновой украинское издание... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:03
2023-12-17T15:44
украина
в мире
европа
эстония
марина семенова
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В последнее время участились случаи, когда власти Европы отбирают у беженцев с Украины детей, приводит слова адвоката Марины Семеновой украинское издание "Зеркало недели".&quot;Детей отбирают у родителей под разными предлогами или не выпускают из ЕС. Я не могу однозначно назвать причины этого явления, но, безусловно, выглядит так, будто Европа заинтересована оставлять украинских детей у себя. Что касается детей, рожденных украинками, которые находятся в ЕС со статусом временной защиты, юристы говорят, что это уже третий случай отнятия детей у матерей непосредственно в роддомах&quot;, — сказала Семенова.Она отметила, что в ее юридической практике были подобные случаи в Эстонии, Дании, Польше и Германии, причем не всегда причиной отказа возвращать ребенка на Украину назывались военные действия. Так, по одному делу эстонский суд пришел к выводу, что именно вывоз ребенка на Украину без согласия его отца следует считать противоправным с точки зрения статьи третьей Гаагской конвенции 1980 года. "В чем же основная причина таких случаев, зачем европейцам украинские дети? В неофициальном общении представители разных органов говорят, что причина в стремлении европейцев освежить генофонд, с которым серьезные проблемы, и вообще — европейцы не хотят рожать детей. Поэтому украинские дети в Европе очень уместны", — пишет издание. Летом "Украинская правда" сообщала, что в офисе украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта располагают информацией о 240 случаях, когда социальные службы европейских стран забирали детей из семей украинских беженцев.
https://ria.ru/20231120/sdelki-1910533366.html
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украина, в мире, европа, эстония, марина семенова, евросоюз
Украина, В мире, Европа, Эстония, Марина Семенова, Евросоюз
На Украине рассказали, как у беженцев в Европе отбирают детей

Юрист Семенова: у украинских беженцев в ЕС отбирают детей под разными предлогами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В последнее время участились случаи, когда власти Европы отбирают у беженцев с Украины детей, приводит слова адвоката Марины Семеновой украинское издание "Зеркало недели".
«

"Детей отбирают у родителей под разными предлогами или не выпускают из ЕС. Я не могу однозначно назвать причины этого явления, но, безусловно, выглядит так, будто Европа заинтересована оставлять украинских детей у себя. Что касается детей, рожденных украинками, которые находятся в ЕС со статусом временной защиты, юристы говорят, что это уже третий случай отнятия детей у матерей непосредственно в роддомах", — сказала Семенова.

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Она отметила, что в ее юридической практике были подобные случаи в Эстонии, Дании, Польше и Германии, причем не всегда причиной отказа возвращать ребенка на Украину назывались военные действия. Так, по одному делу эстонский суд пришел к выводу, что именно вывоз ребенка на Украину без согласия его отца следует считать противоправным с точки зрения статьи третьей Гаагской конвенции 1980 года.
"В чем же основная причина таких случаев, зачем европейцам украинские дети? В неофициальном общении представители разных органов говорят, что причина в стремлении европейцев освежить генофонд, с которым серьезные проблемы, и вообще — европейцы не хотят рожать детей. Поэтому украинские дети в Европе очень уместны", — пишет издание.
Летом "Украинская правда" сообщала, что в офисе украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта располагают информацией о 240 случаях, когда социальные службы европейских стран забирали детей из семей украинских беженцев.
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