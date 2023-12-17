https://ria.ru/20231217/bezhentsy-1916312482.html

На Украине рассказали, как у беженцев в Европе отбирают детей

На Украине рассказали, как у беженцев в Европе отбирают детей - РИА Новости, 17.12.2023

На Украине рассказали, как у беженцев в Европе отбирают детей

В последнее время участились случаи, когда власти Европы отбирают у беженцев с Украины детей, приводит слова адвоката Марины Семеновой украинское издание... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:03

2023-12-17T15:03

2023-12-17T15:44

украина

в мире

европа

эстония

марина семенова

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835235357_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6225bc7ad162abb71f51f9f8d7b44a04.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В последнее время участились случаи, когда власти Европы отбирают у беженцев с Украины детей, приводит слова адвоката Марины Семеновой украинское издание "Зеркало недели"."Детей отбирают у родителей под разными предлогами или не выпускают из ЕС. Я не могу однозначно назвать причины этого явления, но, безусловно, выглядит так, будто Европа заинтересована оставлять украинских детей у себя. Что касается детей, рожденных украинками, которые находятся в ЕС со статусом временной защиты, юристы говорят, что это уже третий случай отнятия детей у матерей непосредственно в роддомах", — сказала Семенова.Она отметила, что в ее юридической практике были подобные случаи в Эстонии, Дании, Польше и Германии, причем не всегда причиной отказа возвращать ребенка на Украину назывались военные действия. Так, по одному делу эстонский суд пришел к выводу, что именно вывоз ребенка на Украину без согласия его отца следует считать противоправным с точки зрения статьи третьей Гаагской конвенции 1980 года. "В чем же основная причина таких случаев, зачем европейцам украинские дети? В неофициальном общении представители разных органов говорят, что причина в стремлении европейцев освежить генофонд, с которым серьезные проблемы, и вообще — европейцы не хотят рожать детей. Поэтому украинские дети в Европе очень уместны", — пишет издание. Летом "Украинская правда" сообщала, что в офисе украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта располагают информацией о 240 случаях, когда социальные службы европейских стран забирали детей из семей украинских беженцев.

https://ria.ru/20231120/sdelki-1910533366.html

https://ria.ru/20231214/bezhentsy-1915908583.html

украина

европа

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, европа, эстония, марина семенова, евросоюз