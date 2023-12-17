На Украине рассказали, как у беженцев в Европе отбирают детей
Юрист Семенова: у украинских беженцев в ЕС отбирают детей под разными предлогами
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В последнее время участились случаи, когда власти Европы отбирают у беженцев с Украины детей, приводит слова адвоката Марины Семеновой украинское издание "Зеркало недели".
«
"Детей отбирают у родителей под разными предлогами или не выпускают из ЕС. Я не могу однозначно назвать причины этого явления, но, безусловно, выглядит так, будто Европа заинтересована оставлять украинских детей у себя. Что касается детей, рожденных украинками, которые находятся в ЕС со статусом временной защиты, юристы говорят, что это уже третий случай отнятия детей у матерей непосредственно в роддомах", — сказала Семенова.
Она отметила, что в ее юридической практике были подобные случаи в Эстонии, Дании, Польше и Германии, причем не всегда причиной отказа возвращать ребенка на Украину назывались военные действия. Так, по одному делу эстонский суд пришел к выводу, что именно вывоз ребенка на Украину без согласия его отца следует считать противоправным с точки зрения статьи третьей Гаагской конвенции 1980 года.
"В чем же основная причина таких случаев, зачем европейцам украинские дети? В неофициальном общении представители разных органов говорят, что причина в стремлении европейцев освежить генофонд, с которым серьезные проблемы, и вообще — европейцы не хотят рожать детей. Поэтому украинские дети в Европе очень уместны", — пишет издание.
Летом "Украинская правда" сообщала, что в офисе украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта располагают информацией о 240 случаях, когда социальные службы европейских стран забирали детей из семей украинских беженцев.