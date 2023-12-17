https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916268150.html

Над Волгоградской областью сбили два беспилотника

Над Волгоградской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 17.12.2023

Над Волгоградской областью сбили два беспилотника

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T08:09

2023-12-17T08:09

2023-12-17T08:14

специальная военная операция на украине

волгоградская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны России."Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231216/bespilotniki-1916148606.html

волгоградская область

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2023

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волгоградская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)