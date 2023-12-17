https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916268150.html
Над Волгоградской областью сбили два беспилотника
Над Волгоградской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 17.12.2023
Над Волгоградской областью сбили два беспилотника
Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T08:09
2023-12-17T08:09
2023-12-17T08:14
специальная военная операция на украине
волгоградская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны России."Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231216/bespilotniki-1916148606.html
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волгоградская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Волгоградской областью сбили два беспилотника
Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников над Волгоградской областью