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Волгоградский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки БПЛА - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:54 17.12.2023 (обновлено: 07:58 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/bespilotnik-1916267193.html
Волгоградский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки БПЛА
Волгоградский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки БПЛА - РИА Новости, 17.12.2023
Волгоградский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки БПЛА
Жертв и разрушений на территории Волгоградской области после атаки беспилотника нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T07:54
2023-12-17T07:58
специальная военная операция на украине
волгоградская область
россия
происшествия
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 17 дек - РИА Новости. Жертв и разрушений на территории Волгоградской области после атаки беспилотника нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на воскресенье средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей."Сегодня ранним утром 17 декабря на территории Волгоградской области силы министерства обороны отразили атаку БПЛА. Жертв и разрушений нет", - цитирует слова Бочарова администрация региона в своем Telegram-канале.
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волгоградская область, россия, происшествия, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Россия, Происшествия, Андрей Бочаров
Волгоградский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки БПЛА

Губернатор: в Волгоградской области после атаки беспилотника отсутствуют жертвы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 дек - РИА Новости. Жертв и разрушений на территории Волгоградской области после атаки беспилотника нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на воскресенье средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Ростовский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников
07:11
"Сегодня ранним утром 17 декабря на территории Волгоградской области силы министерства обороны отразили атаку БПЛА. Жертв и разрушений нет", - цитирует слова Бочарова администрация региона в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградская областьРоссияПроисшествияАндрей Бочаров
 
 
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