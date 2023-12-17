https://ria.ru/20231217/bespilotnik-1916267193.html

Волгоградский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки БПЛА

Волгоградский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки БПЛА - РИА Новости, 17.12.2023

Волгоградский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки БПЛА

Жертв и разрушений на территории Волгоградской области после атаки беспилотника нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T07:54

2023-12-17T07:54

2023-12-17T07:58

специальная военная операция на украине

волгоградская область

россия

происшествия

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 17 дек - РИА Новости. Жертв и разрушений на территории Волгоградской области после атаки беспилотника нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на воскресенье средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей."Сегодня ранним утром 17 декабря на территории Волгоградской области силы министерства обороны отразили атаку БПЛА. Жертв и разрушений нет", - цитирует слова Бочарова администрация региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916265876.html

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волгоградская область, россия, происшествия, андрей бочаров