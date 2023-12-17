https://ria.ru/20231217/bespilotnik-1916267193.html
Волгоградский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки БПЛА
Волгоградский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки БПЛА - РИА Новости, 17.12.2023
Волгоградский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки БПЛА
Жертв и разрушений на территории Волгоградской области после атаки беспилотника нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T07:54
2023-12-17T07:54
2023-12-17T07:58
специальная военная операция на украине
волгоградская область
россия
происшествия
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
ВОЛГОГРАД, 17 дек - РИА Новости. Жертв и разрушений на территории Волгоградской области после атаки беспилотника нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на воскресенье средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей."Сегодня ранним утром 17 декабря на территории Волгоградской области силы министерства обороны отразили атаку БПЛА. Жертв и разрушений нет", - цитирует слова Бочарова администрация региона в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916265876.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, россия, происшествия, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Россия, Происшествия, Андрей Бочаров
Волгоградский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки БПЛА
Губернатор: в Волгоградской области после атаки беспилотника отсутствуют жертвы