https://ria.ru/20231217/bagdad-1916340223.html
СМИ: избирательные участки в пригороде Багдада забросали шумовыми гранатами
СМИ: избирательные участки в пригороде Багдада забросали шумовыми гранатами - РИА Новости, 17.12.2023
СМИ: избирательные участки в пригороде Багдада забросали шумовыми гранатами
Неизвестные забросали в воскресенье шумовыми гранатами избирательные участки в пригороде иракской столицы Багдада, пострадал один представитель сил... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:56
2023-12-17T17:56
2023-12-17T17:56
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КАИР, 17 дек - РИА Новости. Неизвестные забросали в воскресенье шумовыми гранатами избирательные участки в пригороде иракской столицы Багдада, пострадал один представитель сил безопасности, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности. Восемнадцатого декабря в Ираке пройдут выборы в местные органы власти - провинциальные советы. В субботу в голосовании досрочно приняли участие военные и силовики. Согласно источнику, несколько человек, приехавших на мотоциклах, бросили в воскресенье утром шумовые гранаты по некоторым избирательным участках в Мадинат-эс-Садре - пригороде на востоке Багдада, где большую часть населения составляют шииты. Источник сообщил, что в результате забрасывания гранат пострадал представитель сил безопасности, занимающийся охраной избирательных участков. Отмечается, что органы безопасности начали расследование инцидента.
https://ria.ru/20231216/ssha-1916151861.html
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в мире, ирак, багдад (город)
В мире, Ирак, Багдад (город)
СМИ: избирательные участки в пригороде Багдада забросали шумовыми гранатами
Shafaq: избирательные участки в пригороде Багдада забросали шумовыми гранатами