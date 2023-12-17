https://ria.ru/20231217/avariya-1916340645.html

На Ставрополье столкнулись две легковушки, пострадали трое детей

На Ставрополье столкнулись две легковушки, пострадали трое детей - РИА Новости, 17.12.2023

На Ставрополье столкнулись две легковушки, пострадали трое детей

Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Андроповском округе Ставропольского края,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:59

2023-12-17T17:59

2023-12-17T18:06

происшествия

ставропольский край

авто

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ПЯТИГОРСК, 17 дек – РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Андроповском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло около 12.30 мск на 302-м километре трассы "Кавказ". "Водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением, зацепил правую обочину, после чего автомобиль выехал боком на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Nissan March. В результате в больницу Невинномысска доставлены 2 несовершеннолетних пассажира "Гранты" (9-летний мальчик и 6-летняя девочка) и их 33-летняя мать (от госпитализации отказалась). Также тяжёлые травмы получила 11-летняя пассажирка иномарки, помещена в реанимацию. Водители не пострадали", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что за рулём "Гранты" находился 33-летний житель Ессентуков. Мужчина был трезв, за последние два года шесть раз привлекался к ответственности за нарушение скорости.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, ставропольский край, авто