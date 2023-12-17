На Ставрополье столкнулись две легковушки, пострадали трое детей
На Ставрополье столкнулись две легковушки, пострадали трое детей и взрослый
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае
Место ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае
ПЯТИГОРСК, 17 дек – РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Андроповском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция.
По данным ведомства, ДТП произошло около 12.30 мск на 302-м километре трассы "Кавказ".
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае
Место ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае
"Водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением, зацепил правую обочину, после чего автомобиль выехал боком на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Nissan March. В результате в больницу Невинномысска доставлены 2 несовершеннолетних пассажира "Гранты" (9-летний мальчик и 6-летняя девочка) и их 33-летняя мать (от госпитализации отказалась). Также тяжёлые травмы получила 11-летняя пассажирка иномарки, помещена в реанимацию. Водители не пострадали", – информирует ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что за рулём "Гранты" находился 33-летний житель Ессентуков. Мужчина был трезв, за последние два года шесть раз привлекался к ответственности за нарушение скорости.