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На Ставрополье столкнулись две легковушки, пострадали трое детей - РИА Новости, 17.12.2023
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17:59 17.12.2023 (обновлено: 18:06 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/avariya-1916340645.html
На Ставрополье столкнулись две легковушки, пострадали трое детей
На Ставрополье столкнулись две легковушки, пострадали трое детей - РИА Новости, 17.12.2023
На Ставрополье столкнулись две легковушки, пострадали трое детей
Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Андроповском округе Ставропольского края,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:59
2023-12-17T18:06
происшествия
ставропольский край
авто
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ПЯТИГОРСК, 17 дек – РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Андроповском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло около 12.30 мск на 302-м километре трассы "Кавказ". "Водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением, зацепил правую обочину, после чего автомобиль выехал боком на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Nissan March. В результате в больницу Невинномысска доставлены 2 несовершеннолетних пассажира "Гранты" (9-летний мальчик и 6-летняя девочка) и их 33-летняя мать (от госпитализации отказалась). Также тяжёлые травмы получила 11-летняя пассажирка иномарки, помещена в реанимацию. Водители не пострадали", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что за рулём "Гранты" находился 33-летний житель Ессентуков. Мужчина был трезв, за последние два года шесть раз привлекался к ответственности за нарушение скорости.
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происшествия, ставропольский край, авто
Происшествия, Ставропольский край, Авто
На Ставрополье столкнулись две легковушки, пострадали трое детей

На Ставрополье столкнулись две легковушки, пострадали трое детей и взрослый

© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае
Место ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе Кавказ в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
Место ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 17 дек – РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Андроповском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция.
По данным ведомства, ДТП произошло около 12.30 мск на 302-м километре трассы "Кавказ".
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае
Место ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе Кавказ в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
Место ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае
"Водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением, зацепил правую обочину, после чего автомобиль выехал боком на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Nissan March. В результате в больницу Невинномысска доставлены 2 несовершеннолетних пассажира "Гранты" (9-летний мальчик и 6-летняя девочка) и их 33-летняя мать (от госпитализации отказалась). Также тяжёлые травмы получила 11-летняя пассажирка иномарки, помещена в реанимацию. Водители не пострадали", – информирует ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что за рулём "Гранты" находился 33-летний житель Ессентуков. Мужчина был трезв, за последние два года шесть раз привлекался к ответственности за нарушение скорости.
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