https://ria.ru/20231217/avariya-1916316444.html

На Кубани машина с сотрудником ГИБДД въехала в легковушку, погиб человек

На Кубани машина с сотрудником ГИБДД въехала в легковушку, погиб человек - РИА Новости, 17.12.2023

На Кубани машина с сотрудником ГИБДД въехала в легковушку, погиб человек

Автомобиль Volkswagen Passat, внутри которого находился сотрудник Госавтоинспекции, столкнулся с "ВАЗ 2107" в кубанском городе Приморско-Ахтарске, водитель... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:36

2023-12-17T15:36

2023-12-17T15:43

происшествия

volkswagen group

volkswagen touareg

россия

приморско-ахтарский район

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КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Автомобиль Volkswagen Passat, внутри которого находился сотрудник Госавтоинспекции, столкнулся с "ВАЗ 2107" в кубанском городе Приморско-Ахтарске, водитель отечественной машины скончался, сообщили в краевой прокуратуре. По данным надзорного ведомства, авария произошла в воскресенье в Приморско-Ахтарске. Предварительно, водитель Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля "ВАЗ 2107", который поворачивал налево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля. "В связи с тем, что в автомобиле, допустившем столкновение, также находился сотрудник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, по инициативе прокуратуры для объективности проводимой проверки привлечены следователи районного следственного отдела СУСК по краю", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, внутри Volkswagen Passat находился сотрудник Госавтоинспекции, сейчас устанавливается, был ли он за рулем в момент дорожной аварии.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

россия

приморско-ахтарский район

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происшествия, volkswagen group, volkswagen touareg, россия, приморско-ахтарский район