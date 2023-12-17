https://ria.ru/20231217/avariya-1916316444.html
На Кубани машина с сотрудником ГИБДД въехала в легковушку, погиб человек
На Кубани машина с сотрудником ГИБДД въехала в легковушку, погиб человек - РИА Новости, 17.12.2023
На Кубани машина с сотрудником ГИБДД въехала в легковушку, погиб человек
Автомобиль Volkswagen Passat, внутри которого находился сотрудник Госавтоинспекции, столкнулся с "ВАЗ 2107" в кубанском городе Приморско-Ахтарске, водитель... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:36
2023-12-17T15:36
2023-12-17T15:43
происшествия
volkswagen group
volkswagen touareg
россия
приморско-ахтарский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916316673_0:145:1024:721_1920x0_80_0_0_e33d75cb1d26709e7933f256c3091bc6.jpg
КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Автомобиль Volkswagen Passat, внутри которого находился сотрудник Госавтоинспекции, столкнулся с "ВАЗ 2107" в кубанском городе Приморско-Ахтарске, водитель отечественной машины скончался, сообщили в краевой прокуратуре. По данным надзорного ведомства, авария произошла в воскресенье в Приморско-Ахтарске. Предварительно, водитель Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля "ВАЗ 2107", который поворачивал налево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля. "В связи с тем, что в автомобиле, допустившем столкновение, также находился сотрудник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, по инициативе прокуратуры для объективности проводимой проверки привлечены следователи районного следственного отдела СУСК по краю", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, внутри Volkswagen Passat находился сотрудник Госавтоинспекции, сейчас устанавливается, был ли он за рулем в момент дорожной аварии.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
россия
приморско-ахтарский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916316673_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_f2854762583b1b3aa59f230b2f5a1c49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, volkswagen group, volkswagen touareg, россия, приморско-ахтарский район
Происшествия, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Россия, Приморско-Ахтарский район
На Кубани машина с сотрудником ГИБДД въехала в легковушку, погиб человек
На Кубани машина с сотрудником ГИБДД въехала в легковушку, погиб водитель