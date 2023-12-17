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На Кубани машина с сотрудником ГИБДД въехала в легковушку, погиб человек - РИА Новости, 17.12.2023
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15:36 17.12.2023 (обновлено: 15:43 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/avariya-1916316444.html
На Кубани машина с сотрудником ГИБДД въехала в легковушку, погиб человек
На Кубани машина с сотрудником ГИБДД въехала в легковушку, погиб человек - РИА Новости, 17.12.2023
На Кубани машина с сотрудником ГИБДД въехала в легковушку, погиб человек
Автомобиль Volkswagen Passat, внутри которого находился сотрудник Госавтоинспекции, столкнулся с "ВАЗ 2107" в кубанском городе Приморско-Ахтарске, водитель... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:36
2023-12-17T15:43
происшествия
volkswagen group
volkswagen touareg
россия
приморско-ахтарский район
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КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Автомобиль Volkswagen Passat, внутри которого находился сотрудник Госавтоинспекции, столкнулся с "ВАЗ 2107" в кубанском городе Приморско-Ахтарске, водитель отечественной машины скончался, сообщили в краевой прокуратуре. По данным надзорного ведомства, авария произошла в воскресенье в Приморско-Ахтарске. Предварительно, водитель Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля "ВАЗ 2107", который поворачивал налево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля. "В связи с тем, что в автомобиле, допустившем столкновение, также находился сотрудник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, по инициативе прокуратуры для объективности проводимой проверки привлечены следователи районного следственного отдела СУСК по краю", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, внутри Volkswagen Passat находился сотрудник Госавтоинспекции, сейчас устанавливается, был ли он за рулем в момент дорожной аварии.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
россия
приморско-ахтарский район
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происшествия, volkswagen group, volkswagen touareg, россия, приморско-ахтарский район
Происшествия, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Россия, Приморско-Ахтарский район
На Кубани машина с сотрудником ГИБДД въехала в легковушку, погиб человек

На Кубани машина с сотрудником ГИБДД въехала в легковушку, погиб водитель

© Фото : Прокуратура Краснодарского края/TelegramМесто ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat и ВАЗ 2107 в городе Приморско-Ахтарск на Кубани
Место ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat и ВАЗ 2107 в городе Приморско-Ахтарск на Кубани - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : Прокуратура Краснодарского края/Telegram
Место ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat и ВАЗ 2107 в городе Приморско-Ахтарск на Кубани
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КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Автомобиль Volkswagen Passat, внутри которого находился сотрудник Госавтоинспекции, столкнулся с "ВАЗ 2107" в кубанском городе Приморско-Ахтарске, водитель отечественной машины скончался, сообщили в краевой прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в воскресенье в Приморско-Ахтарске. Предварительно, водитель Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля "ВАЗ 2107", который поворачивал налево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля.
"В связи с тем, что в автомобиле, допустившем столкновение, также находился сотрудник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, по инициативе прокуратуры для объективности проводимой проверки привлечены следователи районного следственного отдела СУСК по краю", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, внутри Volkswagen Passat находился сотрудник Госавтоинспекции, сейчас устанавливается, был ли он за рулем в момент дорожной аварии.
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ПроисшествияVolkswagen GroupVolkswagen TouaregРоссияПриморско-Ахтарский район
 
 
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