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ПВО предотвратила массовую атаку дронов на стратегически важные объекты ЛНР
ПВО предотвратила массовую атаку дронов на стратегически важные объекты ЛНР - РИА Новости, 17.12.2023
ПВО предотвратила массовую атаку дронов на стратегически важные объекты ЛНР
Удар украинских дронов по стратегически важным объектам предотвратили в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T21:18
2023-12-17T21:18
2023-12-17T21:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Удар украинских дронов по стратегически важным объектам предотвратили в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики"ВСУ пытались перегрузить наши средства РЭБ комбинированным ударом, используя беспилотники самолетного типа иностранного производства. В результате работы наших средств радиоэлектронной борьбы и ПВО ни один объект инфраструктуры не поврежден, пострадавших среди населения нет", - рассказали в военной комендатуре.
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
ПВО предотвратила массовую атаку дронов на стратегически важные объекты ЛНР
ПВО предотвратила массовую атаку дронов ВСУ на стратегически важные объекты ЛНР