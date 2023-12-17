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ПВО предотвратила массовую атаку дронов на стратегически важные объекты ЛНР

ПВО предотвратила массовую атаку дронов на стратегически важные объекты ЛНР - РИА Новости, 17.12.2023

ПВО предотвратила массовую атаку дронов на стратегически важные объекты ЛНР

Удар украинских дронов по стратегически важным объектам предотвратили в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T21:18

2023-12-17T21:18

2023-12-17T21:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Удар украинских дронов по стратегически важным объектам предотвратили в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики"ВСУ пытались перегрузить наши средства РЭБ комбинированным ударом, используя беспилотники самолетного типа иностранного производства. В результате работы наших средств радиоэлектронной борьбы и ПВО ни один объект инфраструктуры не поврежден, пострадавших среди населения нет", - рассказали в военной комендатуре.

луганская народная республика

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2023

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вооруженные силы украины, луганская народная республика