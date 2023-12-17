https://ria.ru/20231217/aktsiya-1916346712.html

В Финляндии прошла акция протеста против закрытия границы с Россией

В Финляндии прошла акция протеста против закрытия границы с Россией - РИА Новости, 17.12.2023

В Финляндии прошла акция протеста против закрытия границы с Россией

В финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против закрытия границы с Россией, сообщил общественный вещатель Yle. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T18:50

2023-12-17T18:50

2023-12-17T21:57

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против закрытия границы с Россией, сообщил общественный вещатель Yle. "В Лаппеенранте сегодня прошла акция протеста против закрытия восточной границы. По оценкам корреспондента Yle, на митинге собралось около 50-60 демонстрантов. В основном это были россияне, которые живут в Финляндии и являются держателями паспортов двух стран", — говорится в материале. По словам одной из участниц манифестации, в сложившейся ситуации следует винить Финляндию и НАТО. Она отметила, что мигранты и раньше приезжали в страну, но это не приводило к принятию таких жестких мер.По данным Yle, недовольство жителей также вызывает непостоянство местных властей, которые сначала "открывают границу, а потом снова закрывают". Тридцатого ноября правительство Финляндии закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Хельсинки объяснил свои действия якобы неконтролируемым прибытием беженцев из соседней страны. С 14 декабря Финляндия решила открыть два КПП — "Ваалимаа" и "Ниирала", но уже 15 декабря вновь закрыла их.Единственным вариантом транспортного сообщения между двумя странами по сухопутной границе остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. По его словам, надуманные обвинения в организации миграционного кризиса для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231216/finlyandiya-1916175023.html

https://ria.ru/20231217/finlyandiya-1916285021.html

https://ria.ru/20231216/migrant-1916245413.html

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в мире, финляндия, москва, россия, нато, дмитрий песков, хельсинки