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Россиян предупредили о новых видах мошенничества с пятитысячной купюрой - РИА Новости, 17.12.2023
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02:15 17.12.2023 (обновлено: 02:22 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/aferisty-1916134826.html
Россиян предупредили о новых видах мошенничества с пятитысячной купюрой
Россиян предупредили о новых видах мошенничества с пятитысячной купюрой - РИА Новости, 17.12.2023
Россиян предупредили о новых видах мошенничества с пятитысячной купюрой
Мошенники освоили новые способы краж с использованием пятитысячных купюр, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T02:15
2023-12-17T02:22
общество
россия
иван соловьев (юрист)
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мошенники освоили новые способы краж с использованием пятитысячных купюр, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев."Один из вариантов — "сотрудник ЦБ" звонит гражданину и сообщает, что необходимо проверить подлинность новых купюр пятитысячного достоинства", — цитирует агентство Соловьева.В этом случае мошенник предлагает установить приложение для проверки на подлинность наличных денег. На самом деле это фишинговый софт, который обеспечивает аферистам доступ ко всем устройствам и позволяет снять деньги со счетов жертвы.По данным эксперта, используется и личный контакт: преступники ходят по квартирам под видом спецработников, предлагающих поменять “старые” купюры на новые, разумеется, поддельные. При этом они могут и ограбить квартиру, предупредил юрист.Соловьев также напомнил, что Банк России, будучи надзорным органом, не работает с населением напрямую, а обновленные банкноты поступают в оборот постепенно. Никакой необходимости что-либо менять нет, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231215/moshenniki-1916124805.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист), центральный банк рф (цб рф), мошенничество
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Мошенничество
Россиян предупредили о новых видах мошенничества с пятитысячной купюрой

Юрист Соловьев: мошенники представляются спецработниками и грабят квартиры

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мошенники освоили новые способы краж с использованием пятитысячных купюр, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«
"Один из вариантов — "сотрудник ЦБ" звонит гражданину и сообщает, что необходимо проверить подлинность новых купюр пятитысячного достоинства", — цитирует агентство Соловьева.
В этом случае мошенник предлагает установить приложение для проверки на подлинность наличных денег. На самом деле это фишинговый софт, который обеспечивает аферистам доступ ко всем устройствам и позволяет снять деньги со счетов жертвы.
По данным эксперта, используется и личный контакт: преступники ходят по квартирам под видом спецработников, предлагающих поменять “старые” купюры на новые, разумеется, поддельные. При этом они могут и ограбить квартиру, предупредил юрист.
Соловьев также напомнил, что Банк России, будучи надзорным органом, не работает с населением напрямую, а обновленные банкноты поступают в оборот постепенно. Никакой необходимости что-либо менять нет, заключил собеседник агентства.
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Россиян предупредили о новой схеме мошенников
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ОбществоРоссияИван Соловьев (юрист)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Мошенничество
 
 
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