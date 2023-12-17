https://ria.ru/20231217/aferisty-1916134826.html

Россиян предупредили о новых видах мошенничества с пятитысячной купюрой

Россиян предупредили о новых видах мошенничества с пятитысячной купюрой - РИА Новости, 17.12.2023

Россиян предупредили о новых видах мошенничества с пятитысячной купюрой

Мошенники освоили новые способы краж с использованием пятитысячных купюр, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T02:15

2023-12-17T02:15

2023-12-17T02:22

общество

россия

иван соловьев (юрист)

центральный банк рф (цб рф)

мошенничество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мошенники освоили новые способы краж с использованием пятитысячных купюр, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев."Один из вариантов — "сотрудник ЦБ" звонит гражданину и сообщает, что необходимо проверить подлинность новых купюр пятитысячного достоинства", — цитирует агентство Соловьева.В этом случае мошенник предлагает установить приложение для проверки на подлинность наличных денег. На самом деле это фишинговый софт, который обеспечивает аферистам доступ ко всем устройствам и позволяет снять деньги со счетов жертвы.По данным эксперта, используется и личный контакт: преступники ходят по квартирам под видом спецработников, предлагающих поменять “старые” купюры на новые, разумеется, поддельные. При этом они могут и ограбить квартиру, предупредил юрист.Соловьев также напомнил, что Банк России, будучи надзорным органом, не работает с населением напрямую, а обновленные банкноты поступают в оборот постепенно. Никакой необходимости что-либо менять нет, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231215/moshenniki-1916124805.html

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общество, россия, иван соловьев (юрист), центральный банк рф (цб рф), мошенничество