https://ria.ru/20231216/zhertva-1916146136.html

"Начнется призыв". В Британии заявили о "жертвах" из-за фон дер Ляйен

"Начнется призыв". В Британии заявили о "жертвах" из-за фон дер Ляйен - РИА Новости, 16.12.2023

"Начнется призыв". В Британии заявили о "жертвах" из-за фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен планирует захватить контроль над Вооруженными силами Британии с помощью Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T03:23

2023-12-16T03:23

2023-12-16T15:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Урсула фон дер Ляйен планирует захватить контроль над Вооруженными силами Британии с помощью Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO), заявил бывший депутат Европарламента Дэвид Кэмпбелл Баннерман в интервью YouTube-каналу Redacted."То, что они (глобалисты. — Прим. ред.) пытаются сделать, — они стремятся передать (фон дер Ляйен. — Прим. ред.) наш военный потенциал во всей его полноте. <...>. Если паразитам-глобалистам вроде Сунака это сойдет с рук, то это только вопрос времени, когда наши военные потенциально дислоцируются на Украине для войны с Россией", — опасается политик.Баннерман отметил, что условия, по которым Великобритания покидала Евросоюз, оставляют шансы на тесное военное сотрудничество. По его мнению, частичное участие страны в Постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны может обернуться вхождением британских вооруженных сил в состав армии Евросоюза, о которой мечтает глава Еврокомиссии.По словам экс-депутата, Урсула фон дер Ляйен планирует привлечь "резервы" Лондона для открытого противостояния с Россией. Он предположил, что глава Еврокомиссии рассчитывает в первую очередь на британские силы специальных операций и морскую пехоту.Кроме того, Баннерман считает, что Евросоюзу придется начать призыв в армию гражданских, чтобы иметь хоть какие-то "военные возможности"."Опасность в том, что Британию втянут в это дело (конфликт на Украине. — Прим. ред.). Ее народ и армия принесут в жертву глобализму и Урсуле фон дер Ляйен", — заключил политик.Постоянное сотрудничество в области безопасности и обороны — это программа по интеграции вооруженных сил стран — членов Евросоюза с целью создания общей армии для организации. Великобритания не является полноправным участником сотрудничества, но связана с некоторыми проектами в рамках программы.Иностранные СМИ все чаще пишут, что Штаты и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231212/sunak-1915202667.html

https://ria.ru/20231211/prizyv-1914992440.html

https://ria.ru/20231213/vystuplenie-1915536276.html

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