https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916224966.html
Во Франции предложили пойти на неожиданный ход из-за Зеленского
Во Франции предложили пойти на неожиданный ход из-за Зеленского - РИА Новости, 16.12.2023
Во Франции предложили пойти на неожиданный ход из-за Зеленского
Европейский Союз оставил президента Украины Владимира Зеленского без финансовой поддержки, и Франции стоит сделать то же самое, заявил глава французской партии... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T18:26
2023-12-16T18:26
2023-12-16T18:26
в мире
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украина
венгрия
владимир зеленский
флориан филиппо
жозеп боррель
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Европейский Союз оставил президента Украины Владимира Зеленского без финансовой поддержки, и Франции стоит сделать то же самое, заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X."Ужасная неделя для Зеленского, но очень хорошая неделя для перспектив мира!" — написал он.Филиппо пояснил, что предложение о выделении 50 миллиардов евро помощи киевскому режиму было заблокировано и добавил, что Франция должна прекратить самостоятельное финансирование Украины.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее предложил предусмотреть в Европейском фонде мира на военную помощь Украине на 2024-2027 годы 20 миллиардов евро. После того, как эта инициатива была заблокирована в процессе дискуссий, глава евродипломатии заговорил о выделении хотя бы пяти миллиардов на 2024 год. Однако и это предложение единогласной поддержки стран ЕС не нашло. Венгрия блокирует в настоящее время также восьмой транш помощи Киеву из Европейского фонда мира на 500 миллионов евро, который планировалось задействовать еще в 2023 году.
https://ria.ru/20231216/udar-1916150499.html
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в мире, франция, украина, венгрия, владимир зеленский, флориан филиппо, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Франция, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Жозеп Боррель, Евросоюз
Во Франции предложили пойти на неожиданный ход из-за Зеленского
Филиппо: Франция должна перестать финансировать Зеленского