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Кличко сделал неожиданный поступок в отношении Зеленского - РИА Новости, 16.12.2023
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17:44 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916220442.html
Кличко сделал неожиданный поступок в отношении Зеленского
Кличко сделал неожиданный поступок в отношении Зеленского - РИА Новости, 16.12.2023
Кличко сделал неожиданный поступок в отношении Зеленского
Мэр Киева Виталий Кличко не появился на мероприятии, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский, передает Страна.ua. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:44
2023-12-16T17:44
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не появился на мероприятии, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский, передает Страна.ua."Столицу представлял глава городской военной администрации Попко", - пишет издание.Между чиновником и Зеленским произошел диалог, во время которого президент заявил, что "нужно сделать все, чтобы в столице был мэр".В начале декабря Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его мнению, в результате действий президента на Украине практически не осталось независимых институтов власти, страна движется к режиму, при котором все зависит от настроения одного человека. Также мэр Киева заявил, что его не удивляет падение рейтингов Зеленского.
https://ria.ru/20231203/klichko-1913437272.html
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В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Страна.ua
Кличко сделал неожиданный поступок в отношении Зеленского

Страна.ua: Кличко не появился на мероприятии с участием Зеленского

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не появился на мероприятии, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский, передает Страна.ua.
"Столицу представлял глава городской военной администрации Попко", - пишет издание.
Между чиновником и Зеленским произошел диалог, во время которого президент заявил, что "нужно сделать все, чтобы в столице был мэр".
В начале декабря Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его мнению, в результате действий президента на Украине практически не осталось независимых институтов власти, страна движется к режиму, при котором все зависит от настроения одного человека. Также мэр Киева заявил, что его не удивляет падение рейтингов Зеленского.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Кличко согласился с Залужным в оценке ситуации на фронте
3 декабря, 11:59
 
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