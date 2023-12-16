https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916220442.html

Кличко сделал неожиданный поступок в отношении Зеленского

Кличко сделал неожиданный поступок в отношении Зеленского - РИА Новости, 16.12.2023

Кличко сделал неожиданный поступок в отношении Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко не появился на мероприятии, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский, передает Страна.ua. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T17:44

2023-12-16T17:44

2023-12-16T17:44

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не появился на мероприятии, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский, передает Страна.ua."Столицу представлял глава городской военной администрации Попко", - пишет издание.Между чиновником и Зеленским произошел диалог, во время которого президент заявил, что "нужно сделать все, чтобы в столице был мэр".В начале декабря Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его мнению, в результате действий президента на Украине практически не осталось независимых институтов власти, страна движется к режиму, при котором все зависит от настроения одного человека. Также мэр Киева заявил, что его не удивляет падение рейтингов Зеленского.

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