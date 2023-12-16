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Лидеры ЕС поступили неожиданно с Украиной на саммите в Брюсселе, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:21 16.12.2023 (обновлено: 15:35 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916155319.html
Лидеры ЕС поступили неожиданно с Украиной на саммите в Брюсселе, пишут СМИ
Лидеры ЕС поступили неожиданно с Украиной на саммите в Брюсселе, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
Лидеры ЕС поступили неожиданно с Украиной на саммите в Брюсселе, пишут СМИ
Лидеры Евросоюза промахнулись, не достигнув на саммите в Брюсселе соглашения о пакете помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, заявил газете Financial Times РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T08:21
2023-12-16T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
брюссель
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Лидеры Евросоюза промахнулись, не достигнув на саммите в Брюсселе соглашения о пакете помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, заявил газете Financial Times западный дипломат. &quot;Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись мимо своей цели&quot;, — сказал он.По словам представителя ЕС, у Украины осталась ликвидность до января, после чего станет "немного туго". Саммит ЕС проходил 14 и 15 декабря. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его страна заблокировала выделение Киеву 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. При этом он подчеркнул, что это финансирование Украины повредило бы Будапешту больше, чем переговоры о ее членстве в ЕС. Канцлер Австрии Карл Нехаммер, в свою очередь, выступил против начала переговоров с Украиной на нынешних условиях. По его мнению, Киеву не следует отдавать предпочтения на фоне Боснии и Герцеговины, которая тоже ведет переговоры о вступлении в ЕС.Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916158316.html
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в мире, украина, владимир зеленский, брюссель, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Брюссель, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Лидеры ЕС поступили неожиданно с Украиной на саммите в Брюсселе, пишут СМИ

FT: лидеры ЕС промахнулись, не согласовав помощь Украине на саммите в декабре

© AFP 2023 / JOHN THYSЛидеры Евросоюза во время пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе, проходившего 14-15 декабря
Лидеры Евросоюза во время пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе, проходившего 14-15 декабря - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
Лидеры Евросоюза во время пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе, проходившего 14-15 декабря
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Лидеры Евросоюза промахнулись, не достигнув на саммите в Брюсселе соглашения о пакете помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, заявил газете Financial Times западный дипломат.
«

"Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись мимо своей цели", — сказал он.

По словам представителя ЕС, у Украины осталась ликвидность до января, после чего станет "немного туго".
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Аргентина передаст Украине российскую технику, пишут СМИ
09:03
Саммит ЕС проходил 14 и 15 декабря. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его страна заблокировала выделение Киеву 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. При этом он подчеркнул, что это финансирование Украины повредило бы Будапешту больше, чем переговоры о ее членстве в ЕС.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер, в свою очередь, выступил против начала переговоров с Украиной на нынешних условиях. По его мнению, Киеву не следует отдавать предпочтения на фоне Боснии и Герцеговины, которая тоже ведет переговоры о вступлении в ЕС.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийБрюссельЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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