https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916155319.html

Лидеры ЕС поступили неожиданно с Украиной на саммите в Брюсселе, пишут СМИ

Лидеры ЕС поступили неожиданно с Украиной на саммите в Брюсселе, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023

Лидеры ЕС поступили неожиданно с Украиной на саммите в Брюсселе, пишут СМИ

Лидеры Евросоюза промахнулись, не достигнув на саммите в Брюсселе соглашения о пакете помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, заявил газете Financial Times РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T08:21

2023-12-16T08:21

2023-12-16T15:35

специальная военная операция на украине

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евросоюз

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Лидеры Евросоюза промахнулись, не достигнув на саммите в Брюсселе соглашения о пакете помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, заявил газете Financial Times западный дипломат. "Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись мимо своей цели", — сказал он.По словам представителя ЕС, у Украины осталась ликвидность до января, после чего станет "немного туго". Саммит ЕС проходил 14 и 15 декабря. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его страна заблокировала выделение Киеву 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. При этом он подчеркнул, что это финансирование Украины повредило бы Будапешту больше, чем переговоры о ее членстве в ЕС. Канцлер Австрии Карл Нехаммер, в свою очередь, выступил против начала переговоров с Украиной на нынешних условиях. По его мнению, Киеву не следует отдавать предпочтения на фоне Боснии и Герцеговины, которая тоже ведет переговоры о вступлении в ЕС.Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916158316.html

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html

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в мире, украина, владимир зеленский, брюссель, евросоюз, вооруженные силы украины