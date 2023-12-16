Лидеры ЕС поступили неожиданно с Украиной на саммите в Брюсселе, пишут СМИ
FT: лидеры ЕС промахнулись, не согласовав помощь Украине на саммите в декабре
© AFP 2023 / JOHN THYSЛидеры Евросоюза во время пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе, проходившего 14-15 декабря
Лидеры Евросоюза во время пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе, проходившего 14-15 декабря
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Лидеры Евросоюза промахнулись, не достигнув на саммите в Брюсселе соглашения о пакете помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, заявил газете Financial Times западный дипломат.
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"Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись мимо своей цели", — сказал он.
По словам представителя ЕС, у Украины осталась ликвидность до января, после чего станет "немного туго".
Саммит ЕС проходил 14 и 15 декабря. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его страна заблокировала выделение Киеву 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. При этом он подчеркнул, что это финансирование Украины повредило бы Будапешту больше, чем переговоры о ее членстве в ЕС.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер, в свою очередь, выступил против начала переговоров с Украиной на нынешних условиях. По его мнению, Киеву не следует отдавать предпочтения на фоне Боснии и Герцеговины, которая тоже ведет переговоры о вступлении в ЕС.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.