https://ria.ru/20231216/zasedanie-1916155739.html
Заседание глав правительств стран СНГ. Прямая трансляция
Заседание глав правительств стран СНГ. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.12.2023
Заседание глав правительств стран СНГ. Прямая трансляция
Главы правительств стран СНГ принимают участие в совместном заседании. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:06
2023-12-16T14:06
2023-12-16T14:06
снг
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Главы правительств стран СНГ принимают участие в совместном заседании.
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снг, видео
СНГ
Заседание глав правительств стран СНГ. Прямая трансляция
Главы правительств стран СНГ принимают участие в совместном заседании.
2023-12-16T14:06
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PT31M29S
Главы правительств стран СНГ принимают участие в совместном заседании.