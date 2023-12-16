https://ria.ru/20231216/zapret-1916151721.html

В Госдуме хотят запретить название "детское шампанское"

В Госдуме хотят запретить название "детское шампанское" - РИА Новости, 16.12.2023

В Госдуме хотят запретить название "детское шампанское"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) заявил РИА Новости, что намерен запретить название "детское шампанское", и призвал наказывать его производителей за... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T06:22

2023-12-16T06:22

2023-12-16T14:54

общество

россия

госдума рф

султан хамзаев

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) заявил РИА Новости, что намерен запретить название "детское шампанское", и призвал наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей."Обращусь к министру промышленности и торговли РФ на предмет уточнения позиции ведомства о недопустимости продажи детского шампанского в России. Напомню, каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют "детским шампанским" и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского — алкогольной продукции", — сказал он.По его словам, будет правильным привлечь к ответственности производителей подобных маркетинговых продуктов, которые "фактически обманывают потребителей". "Либо производите шампанское и платите акцизы и прочее, либо производите детскую газировку. Но детское шампанское — это оксюморон", — заключил депутат.

https://ria.ru/20231214/alkogol-1915669540.html

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общество, россия, госдума рф, султан хамзаев