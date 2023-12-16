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Армия Израиля расследует убийство заложников в секторе Газа - РИА Новости, 16.12.2023
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17:13 16.12.2023
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Армия Израиля расследует убийство заложников в секторе Газа
Армия Израиля расследует убийство заложников в секторе Газа - РИА Новости, 16.12.2023
Армия Израиля расследует убийство заложников в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет расследование обстоятельств гибели троих заложников в секторе Газа из-за ошибочного ведения огня, военные на местах получили РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:13
2023-12-16T17:13
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет расследование обстоятельств гибели троих заложников в секторе Газа из-за ошибочного ведения огня, военные на местах получили новые инструкции на случай возможного повторения подобных ситуаций в будущем, сообщил РИА Новости представитель израильской армии. "Все военные, включая командиров, имеющих отношение к этой трагедии, будут опрошены и будут приняты соответствующие меры. Командиры на местах уже провели свою проверку. Начальник генштаба ЦАХАЛ также был уже полностью проинформирован о случившемся", - рассказал представитель ЦАХАЛ. По его словам, сухопутные подразделения действуют в крайне тяжелых условиях в секторе Газа. В районе Шеджайя в городе Газа, где в пятницу по ошибке были убиты трое израильских заложников, ведутся тяжелые бои, в которых солдаты ЦАХАЛ также несут потери. Бойцы ХАМАС используют различные приемы, чтобы израильские военные совершали ошибки при их опознании в качестве противника - они одевают гражданскую одежду, могут использовать иврит, прикрываются гражданским населением, отметил представитель ЦАХАЛ. "На текущей стадии военных действий есть шанс, что заложники будут выходить к солдатам. Всем солдатам провели дополнительный инструктаж. Мы понимаем, что существует много причин, по которым заложники могут оказаться перед солдатами, начиная от побега и заканчивая специально спланированной операцией ХАМАС. Все боевые части получили инструкции в виду того, что подобные ситуации могут происходить в будущем", - сообщил представитель израильских военных. В пятницу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о гибели трех израильских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября, которые погибли от огня израильских военных вследствие ошибочной идентификации противника во время боя в районе Шеджайя в палестинском анклаве. По данным израильских военных, в секторе Газа до сих пор находятся порядка 130 заложников. Ранее удалось освободить 110 израильтян и иностранных граждан, которые были похищены 7 октября с юга Израиля.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля расследует убийство заложников в секторе Газа

Армия Израиля расследует ошибочное убийство троих заложников в секторе Газа

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет расследование обстоятельств гибели троих заложников в секторе Газа из-за ошибочного ведения огня, военные на местах получили новые инструкции на случай возможного повторения подобных ситуаций в будущем, сообщил РИА Новости представитель израильской армии.
"Все военные, включая командиров, имеющих отношение к этой трагедии, будут опрошены и будут приняты соответствующие меры. Командиры на местах уже провели свою проверку. Начальник генштаба ЦАХАЛ также был уже полностью проинформирован о случившемся", - рассказал представитель ЦАХАЛ.
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По его словам, сухопутные подразделения действуют в крайне тяжелых условиях в секторе Газа. В районе Шеджайя в городе Газа, где в пятницу по ошибке были убиты трое израильских заложников, ведутся тяжелые бои, в которых солдаты ЦАХАЛ также несут потери. Бойцы ХАМАС используют различные приемы, чтобы израильские военные совершали ошибки при их опознании в качестве противника - они одевают гражданскую одежду, могут использовать иврит, прикрываются гражданским населением, отметил представитель ЦАХАЛ.
"На текущей стадии военных действий есть шанс, что заложники будут выходить к солдатам. Всем солдатам провели дополнительный инструктаж. Мы понимаем, что существует много причин, по которым заложники могут оказаться перед солдатами, начиная от побега и заканчивая специально спланированной операцией ХАМАС. Все боевые части получили инструкции в виду того, что подобные ситуации могут происходить в будущем", - сообщил представитель израильских военных.
В пятницу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о гибели трех израильских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября, которые погибли от огня израильских военных вследствие ошибочной идентификации противника во время боя в районе Шеджайя в палестинском анклаве.
По данным израильских военных, в секторе Газа до сих пор находятся порядка 130 заложников. Ранее удалось освободить 110 израильтян и иностранных граждан, которые были похищены 7 октября с юга Израиля.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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