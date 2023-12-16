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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 16.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Взрывы слышны в Черкасской области, заявило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T02:39
2023-12-16T02:39
2023-12-16T02:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Черкасской области, заявило украинское издание "Зеркало недели". Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Чернигове. "Взрывы прозвучали в Черкасской области", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области с 01.49 по мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, черкасская область, россия, чернигов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Россия, Чернигов, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
"Зеркало недели": в Черкасской области произошли взрывы, объявлена тревога