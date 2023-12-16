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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:29 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/vzryvy-1916143581.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове - РИА Новости, 16.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове
Взрывы прогремели в Чернигове, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T02:29
2023-12-16T02:29
в мире
чернигов
украина
киев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Чернигове, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное") сообщал о взрывах в Киеве. "Взрывы слышны в Чернигове", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области с 01.50 по мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, чернигов, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Чернигов, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове

"Страна.ua": в Чернигове произошли взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Чернигове, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное") сообщал о взрывах в Киеве.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
ВСУ 12 раз обстреляли территорию ДНР
01:24
"Взрывы слышны в Чернигове", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области с 01.50 по мск звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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