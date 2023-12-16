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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове - РИА Новости, 16.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове

Взрывы прогремели в Чернигове, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T02:29

2023-12-16T02:29

2023-12-16T02:29

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Чернигове, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное") сообщал о взрывах в Киеве. "Взрывы слышны в Чернигове", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области с 01.50 по мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, чернигов, украина, киев, вооруженные силы украины