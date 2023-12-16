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Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 16.12.2023
Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве
Новые взрывы прозвучали в Киеве, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T01:18
2023-12-16T01:18
2023-12-16T01:18
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Киеве, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное"). Ранее агентство "Укринформ" сообщило, что в столице Украины прозвучали взрывы. Украинское издание "Страна.ua" также сообщало о взрывах в Киевской области. "В Киеве снова слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице и в Киевской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве произошли новые взрывы