https://ria.ru/20231216/vzryvy-1916141444.html

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 16.12.2023

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве

Новые взрывы прозвучали в Киеве, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T01:18

2023-12-16T01:18

2023-12-16T01:18

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Киеве, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное"). Ранее агентство "Укринформ" сообщило, что в столице Украины прозвучали взрывы. Украинское издание "Страна.ua" также сообщало о взрывах в Киевской области. "В Киеве снова слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице и в Киевской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231216/obstrely-1916139709.html

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