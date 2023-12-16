https://ria.ru/20231216/vystavka-1916193878.html

Кириенко вручил награду детской премии в номинации "Наставник"

Кириенко вручил награду детской премии в номинации "Наставник" - РИА Новости, 16.12.2023

Кириенко вручил награду детской премии в номинации "Наставник"

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награду II Всероссийской детской премии "Новая философия воспитания" в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:11

2023-12-16T14:11

2023-12-16T14:11

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

сергей кириенко

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награду II Всероссийской детской премии "Новая философия воспитания" в номинации "Наставник" Ксении Шилиной из Челябинской области, передает корреспондент РИА Новости. "Настоящее будущее страны - оно определяется тем, о чем будет мечтать, во что будет верить следующее поколение россиян. И поэтому не случайно, что эта премия, она проходит здесь, на выставке "Россия", - сказал Кириенко в ходе церемонии вручения II Всероссийской детской премии "Новая философия воспитания". Он отметил, что знания можно передать через учебник или другой "неодушевленный носитель", но убеждения передаются "заражением" - от человека к человеку, а патриотизм можно передать, только если ты сам настоящий патриот. Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. На выставке представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915968945.html

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выставка-форум "россия", сергей кириенко, москва