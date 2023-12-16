https://ria.ru/20231216/vsu-1916215404.html

Невозможно удержать. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Невозможно удержать. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 16.12.2023

Невозможно удержать. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Российская армия не даст ВСУ шанса на укрепление своих позиций на фронте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Garland... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T16:50

2023-12-16T16:50

2023-12-16T16:50

в мире

киев

валерий залужный

скотт риттер

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российская армия не даст ВСУ шанса на укрепление своих позиций на фронте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Garland Nixon."С чего вы решили, что после отступления на оборонительные позиции, построенные за последние два месяца, они (ВСУ – Прим. ред.) смогут их удержать? Все кончено. У них нет боеприпасов", — сказал он.Риттер добавил, что ВСУ потеряли много людей, попадая в котлы, устроенные российской армией. Более того, чтобы перейти к обороне, о которой говорят в украинской армии, необходимо закрепиться на фронте. Тем не менее, ВС России не собираются дарить ВСУ такую возможность, и будут обрушивать удары на украинские позиции.Таким образом, заключил эксперт, украинские оборонительные сооружения, которые возводятся прямо сейчас, в будущем будет невозможно удержать.В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231216/putin-1916208942.html

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в мире, киев, валерий залужный, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф