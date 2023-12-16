https://ria.ru/20231216/vsu-1916215404.html
Невозможно удержать. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Невозможно удержать. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 16.12.2023
Невозможно удержать. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Российская армия не даст ВСУ шанса на укрепление своих позиций на фронте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Garland... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T16:50
2023-12-16T16:50
2023-12-16T16:50
в мире
киев
валерий залужный
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843840_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_e86d68f4a968cadf964b27bae8dbce87.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российская армия не даст ВСУ шанса на укрепление своих позиций на фронте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Garland Nixon."С чего вы решили, что после отступления на оборонительные позиции, построенные за последние два месяца, они (ВСУ – Прим. ред.) смогут их удержать? Все кончено. У них нет боеприпасов", — сказал он.Риттер добавил, что ВСУ потеряли много людей, попадая в котлы, устроенные российской армией. Более того, чтобы перейти к обороне, о которой говорят в украинской армии, необходимо закрепиться на фронте. Тем не менее, ВС России не собираются дарить ВСУ такую возможность, и будут обрушивать удары на украинские позиции.Таким образом, заключил эксперт, украинские оборонительные сооружения, которые возводятся прямо сейчас, в будущем будет невозможно удержать.В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231216/putin-1916208942.html
https://ria.ru/20231215/vsu-1916079098.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843840_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_f44442067d55d69af2dfc701b5e7b18e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, валерий залужный, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Валерий Залужный, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Невозможно удержать. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Риттер: российская армия не даст ВСУ удержать оборону
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Российская армия не даст ВСУ шанса на укрепление своих позиций на фронте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Garland Nixon
.
"С чего вы решили, что после отступления на оборонительные позиции, построенные за последние два месяца, они (ВСУ – Прим. ред.) смогут их удержать? Все кончено. У них нет боеприпасов", — сказал он.
Риттер добавил, что ВСУ потеряли много людей, попадая в котлы, устроенные российской армией. Более того, чтобы перейти к обороне, о которой говорят в украинской армии, необходимо закрепиться на фронте. Тем не менее, ВС России не собираются дарить ВСУ такую возможность, и будут обрушивать удары на украинские позиции.
Таким образом, заключил эксперт, украинские оборонительные сооружения, которые возводятся прямо сейчас, в будущем будет невозможно удержать.
В Хорватии сделали неожиданное заявление о Путине
В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
"Инициатива у России". Французский генерал вынес приговор ВСУ