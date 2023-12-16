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ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, есть погибшие - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 16.12.2023 (обновлено: 17:04 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/vsu-1916212568.html
ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, есть погибшие
ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, есть погибшие - РИА Новости, 16.12.2023
ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, есть погибшие
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке в Херсонской области, погибли два мирных жителя, сообщил... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T16:36
2023-12-16T17:04
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
днепр (город)
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке в Херсонской области, погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку. Большинство ракет из залпа сбила ПВО, один "Хаймерс" достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой", — написал он.Отмечается, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.Сегодня утром источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 83 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области. Под огнем оказались 13 населенных пунктов, а именно, Алешки, Раденск, Корсунка, Старая Збруевка, Голая Пристань, Кардашинка и Масловка.В четверг украинские войска также атаковали регион, в результате чего погиб мирный житель. В этот день армия противника нанесла 58 артиллерийских ударов в светлое время суток, а ночью — еще 46.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. На сегодня под контролем российских военных находится 75 процентов региона, а правый берег Днепра, включая Херсон, пока удерживают ВСУ.
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, днепр (город), россия
В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Днепр (город), Россия
ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, есть погибшие

Сальдо: два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ из HIMARS Новой Маячки

Место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, обстрелянное ракетами HIMARS во стороны ВСУ
Место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, обстрелянное ракетами HIMARS во стороны ВСУ
Место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, обстрелянное ракетами HIMARS во стороны ВСУ
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке в Херсонской области, погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку. Большинство ракет из залпа сбила ПВО, один "Хаймерс" достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой", — написал он.
Место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, обстрелянное ракетами HIMARS во стороны ВСУ
Место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, обстрелянное ракетами HIMARS во стороны ВСУ
Место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, обстрелянное ракетами HIMARS во стороны ВСУ
Отмечается, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.
Сегодня утром источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 83 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области. Под огнем оказались 13 населенных пунктов, а именно, Алешки, Раденск, Корсунка, Старая Збруевка, Голая Пристань, Кардашинка и Масловка.
В четверг украинские войска также атаковали регион, в результате чего погиб мирный житель. В этот день армия противника нанесла 58 артиллерийских ударов в светлое время суток, а ночью — еще 46.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. На сегодня под контролем российских военных находится 75 процентов региона, а правый берег Днепра, включая Херсон, пока удерживают ВСУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоДнепр (город)Россия
 
 
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