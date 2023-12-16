https://ria.ru/20231216/vengriya-1916147583.html

Сийярто рассказал об унизительном приеме в США

Сийярто рассказал об унизительном приеме в США - РИА Новости, 16.12.2023

Сийярто рассказал об унизительном приеме в США

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner рассказал, как его унизительно принимали в Вашингтоне в 2014 году, пытаясь навязать Будапешту ряд... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T04:09

2023-12-16T04:09

2023-12-16T14:46

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БУДАПЕШТ, 16 дек — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner рассказал, как его унизительно принимали в Вашингтоне в 2014 году, пытаясь навязать Будапешту ряд критериев, требующих реформ, без которых невозможно было бы развивать отношения с демократической администрацией США. "В сентябре 2014 года я как раз стал министром иностранных дел и, конечно же, поехал в Вашингтон, где мне дали понять, что если премьер-министра (Венгрии Орбана) не приняли в Белом доме, то и меня не примет министр иностранных дел. <...> И мы с Викторией Нуланд, которая сейчас замминистра, а тогда была помощником госсекретаря, сели за маленький журнальный столик, и она бросила мне документацию из двух страниц", — сказал Сийярто.По его словам, Нуланд сказала: "Господин министр, ситуация следующая: если вы будете готовы соответствовать этим критериям, то мы сможем разговаривать о развитии двусторонних отношений, а если нет, то нет". "На бумаге было написано, как мы должны изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила и тому подобное, что относится к решениям, ожидаемым от парламента. Я сообщил, что так не пойдет. Начиная с этого стало понятно, что демократы не готовы ни к какому сотрудничеству с нами", — сообщил глава венгерского МИД. Сийярто подчеркнул, что республиканская администрация вела себя "прямо противоположно". "С республиканцами мы всегда сохраняли корректные, уравновешенные отношения, основанные на взаимном уважении. И это явно не нравится демократам. Им не нравится, что Дональд Трамп регулярно в качестве положительного примера ссылается на венгерского премьер-министра", — объяснил он.Глава МИД Венгрии добавил, что Будапешт всегда охотно сотрудничает с избранными лидерами всех стран.Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия не одобряет поучений со стороны Соединенных Штатов и их стремления навязать другим странам свою точку зрения, экс-президент США Дональд Трамп понимал недовольство Будапешта. Трамп ранее назвал Орбана "великим лидером", "настоящим джентльменом" и "очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны". Ранее Сийярто во время своего визита в ОАЭ заявил, что экс-президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за посредничество в подписании "Авраамских мирных соглашений" между Израилем и арабскими странами.

https://ria.ru/20231216/vengriya-1916144357.html

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в мире, сша, венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, дональд трамп