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Сийярто рассказал об унизительном приеме в США - РИА Новости, 16.12.2023
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04:09 16.12.2023 (обновлено: 14:46 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/vengriya-1916147583.html
Сийярто рассказал об унизительном приеме в США
Сийярто рассказал об унизительном приеме в США - РИА Новости, 16.12.2023
Сийярто рассказал об унизительном приеме в США
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner рассказал, как его унизительно принимали в Вашингтоне в 2014 году, пытаясь навязать Будапешту ряд... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T04:09
2023-12-16T14:46
в мире
сша
венгрия
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
дональд трамп
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БУДАПЕШТ, 16 дек — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner рассказал, как его унизительно принимали в Вашингтоне в 2014 году, пытаясь навязать Будапешту ряд критериев, требующих реформ, без которых невозможно было бы развивать отношения с демократической администрацией США. &quot;В сентябре 2014 года я как раз стал министром иностранных дел и, конечно же, поехал в Вашингтон, где мне дали понять, что если премьер-министра (Венгрии Орбана) не приняли в Белом доме, то и меня не примет министр иностранных дел. &lt;...&gt; И мы с Викторией Нуланд, которая сейчас замминистра, а тогда была помощником госсекретаря, сели за маленький журнальный столик, и она бросила мне документацию из двух страниц&quot;, — сказал Сийярто.По его словам, Нуланд сказала: "Господин министр, ситуация следующая: если вы будете готовы соответствовать этим критериям, то мы сможем разговаривать о развитии двусторонних отношений, а если нет, то нет". "На бумаге было написано, как мы должны изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила и тому подобное, что относится к решениям, ожидаемым от парламента. Я сообщил, что так не пойдет. Начиная с этого стало понятно, что демократы не готовы ни к какому сотрудничеству с нами", — сообщил глава венгерского МИД. Сийярто подчеркнул, что республиканская администрация вела себя "прямо противоположно". "С республиканцами мы всегда сохраняли корректные, уравновешенные отношения, основанные на взаимном уважении. И это явно не нравится демократам. Им не нравится, что Дональд Трамп регулярно в качестве положительного примера ссылается на венгерского премьер-министра", — объяснил он.Глава МИД Венгрии добавил, что Будапешт всегда охотно сотрудничает с избранными лидерами всех стран.Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия не одобряет поучений со стороны Соединенных Штатов и их стремления навязать другим странам свою точку зрения, экс-президент США Дональд Трамп понимал недовольство Будапешта. Трамп ранее назвал Орбана "великим лидером", "настоящим джентльменом" и "очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны". Ранее Сийярто во время своего визита в ОАЭ заявил, что экс-президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за посредничество в подписании "Авраамских мирных соглашений" между Израилем и арабскими странами.
https://ria.ru/20231216/vengriya-1916144357.html
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в мире, сша, венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, дональд трамп
В мире, США, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Сийярто рассказал об унизительном приеме в США

Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 дек — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner рассказал, как его унизительно принимали в Вашингтоне в 2014 году, пытаясь навязать Будапешту ряд критериев, требующих реформ, без которых невозможно было бы развивать отношения с демократической администрацией США.
«

"В сентябре 2014 года я как раз стал министром иностранных дел и, конечно же, поехал в Вашингтон, где мне дали понять, что если премьер-министра (Венгрии Орбана) не приняли в Белом доме, то и меня не примет министр иностранных дел. <...> И мы с Викторией Нуланд, которая сейчас замминистра, а тогда была помощником госсекретаря, сели за маленький журнальный столик, и она бросила мне документацию из двух страниц", — сказал Сийярто.

По его словам, Нуланд сказала: "Господин министр, ситуация следующая: если вы будете готовы соответствовать этим критериям, то мы сможем разговаривать о развитии двусторонних отношений, а если нет, то нет".
"На бумаге было написано, как мы должны изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила и тому подобное, что относится к решениям, ожидаемым от парламента. Я сообщил, что так не пойдет. Начиная с этого стало понятно, что демократы не готовы ни к какому сотрудничеству с нами", — сообщил глава венгерского МИД.
Сийярто подчеркнул, что республиканская администрация вела себя "прямо противоположно". "С республиканцами мы всегда сохраняли корректные, уравновешенные отношения, основанные на взаимном уважении. И это явно не нравится демократам. Им не нравится, что Дональд Трамп регулярно в качестве положительного примера ссылается на венгерского премьер-министра", — объяснил он.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Сийярто рассказал, кто обвиняет Венгрию в получении "взятки" от ЕК
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Глава МИД Венгрии добавил, что Будапешт всегда охотно сотрудничает с избранными лидерами всех стран.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия не одобряет поучений со стороны Соединенных Штатов и их стремления навязать другим странам свою точку зрения, экс-президент США Дональд Трамп понимал недовольство Будапешта.
Трамп ранее назвал Орбана "великим лидером", "настоящим джентльменом" и "очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны".
Ранее Сийярто во время своего визита в ОАЭ заявил, что экс-президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за посредничество в подписании "Авраамских мирных соглашений" между Израилем и арабскими странами.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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В миреСШАВенгрияБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанДональд Трамп
 
 
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