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В Венгрии усомнились в том, что Киев будет соблюдать закон о меньшинствах - РИА Новости, 16.12.2023
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03:30 16.12.2023 (обновлено: 03:31 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/vengriya-1916146765.html
В Венгрии усомнились в том, что Киев будет соблюдать закон о меньшинствах
В Венгрии усомнились в том, что Киев будет соблюдать закон о меньшинствах - РИА Новости, 16.12.2023
В Венгрии усомнились в том, что Киев будет соблюдать закон о меньшинствах
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner усомнился в том, что Киев будет исполнять принятый... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T03:30
2023-12-16T03:31
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner усомнился в том, что Киев будет исполнять принятый недавно новый закон о нацменьшинствах, поскольку на протяжении восьми лет права закарпатских венгров и других нацменьшинств на Украине только ущемлялись. "Тому, что украинский парламент принял какой-то закон, я не придаю большого значения, потому что как там он будет осуществлен и будет ли", - сказал Сийярто. На замечание ведущего, что закон "многообещающий", Сийярто ответил: "Я бы так не сказал". Он напомнил, что украинские власти постоянно ущемляют права закарпатских венгров и других нацменьшинств с 2015 года. "Не знаю, со сколькими главами МИД Украины я вместе работал, но со всеми я вел об этом переговоры, пожалуйста, верните права. Восемь лет права лишь отнимали. Восемь лет. Сейчас появляется парламентское решение, и на самом деле надо думать, что за четыре дня можно вынести за скобки восемь лет?" - отметил глава венгерского МИД. Сийярто подчеркнул, что новый закон "очень далек от ситуации 2015 года". "И я еще раз скажу. Может, это слова Брюсселя, мы все время это слышим: реализация, реализация, реализация. Как мы можем сказать о четыре дня назад принятом законе, что они его реализуют, если на протяжении восьми лет речь шла о чем угодно, только не о корректности", - заключил он. Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта. Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
https://ria.ru/20231216/vengriya-1916144357.html
https://ria.ru/20231216/vengriya-1916143793.html
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
В Венгрии усомнились в том, что Киев будет соблюдать закон о меньшинствах

Сийярто усомнился в том, что Киев будет соблюдать новый закон о нацменьшинствах

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner усомнился в том, что Киев будет исполнять принятый недавно новый закон о нацменьшинствах, поскольку на протяжении восьми лет права закарпатских венгров и других нацменьшинств на Украине только ущемлялись.
«
"Тому, что украинский парламент принял какой-то закон, я не придаю большого значения, потому что как там он будет осуществлен и будет ли", - сказал Сийярто.
На замечание ведущего, что закон "многообещающий", Сийярто ответил: "Я бы так не сказал".
Он напомнил, что украинские власти постоянно ущемляют права закарпатских венгров и других нацменьшинств с 2015 года.
"Не знаю, со сколькими главами МИД Украины я вместе работал, но со всеми я вел об этом переговоры, пожалуйста, верните права. Восемь лет права лишь отнимали. Восемь лет. Сейчас появляется парламентское решение, и на самом деле надо думать, что за четыре дня можно вынести за скобки восемь лет?" - отметил глава венгерского МИД.
Сийярто подчеркнул, что новый закон "очень далек от ситуации 2015 года".
"И я еще раз скажу. Может, это слова Брюсселя, мы все время это слышим: реализация, реализация, реализация. Как мы можем сказать о четыре дня назад принятом законе, что они его реализуют, если на протяжении восьми лет речь шла о чем угодно, только не о корректности", - заключил он.
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Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта.
Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
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