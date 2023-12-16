https://ria.ru/20231216/vengriya-1916146765.html

В Венгрии усомнились в том, что Киев будет соблюдать закон о меньшинствах

В Венгрии усомнились в том, что Киев будет соблюдать закон о меньшинствах - РИА Новости, 16.12.2023

В Венгрии усомнились в том, что Киев будет соблюдать закон о меньшинствах

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner усомнился в том, что Киев будет исполнять принятый... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T03:30

2023-12-16T03:30

2023-12-16T03:31

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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner усомнился в том, что Киев будет исполнять принятый недавно новый закон о нацменьшинствах, поскольку на протяжении восьми лет права закарпатских венгров и других нацменьшинств на Украине только ущемлялись. "Тому, что украинский парламент принял какой-то закон, я не придаю большого значения, потому что как там он будет осуществлен и будет ли", - сказал Сийярто. На замечание ведущего, что закон "многообещающий", Сийярто ответил: "Я бы так не сказал". Он напомнил, что украинские власти постоянно ущемляют права закарпатских венгров и других нацменьшинств с 2015 года. "Не знаю, со сколькими главами МИД Украины я вместе работал, но со всеми я вел об этом переговоры, пожалуйста, верните права. Восемь лет права лишь отнимали. Восемь лет. Сейчас появляется парламентское решение, и на самом деле надо думать, что за четыре дня можно вынести за скобки восемь лет?" - отметил глава венгерского МИД. Сийярто подчеркнул, что новый закон "очень далек от ситуации 2015 года". "И я еще раз скажу. Может, это слова Брюсселя, мы все время это слышим: реализация, реализация, реализация. Как мы можем сказать о четыре дня назад принятом законе, что они его реализуют, если на протяжении восьми лет речь шла о чем угодно, только не о корректности", - заключил он. Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта. Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20231216/vengriya-1916144357.html

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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз