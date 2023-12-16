https://ria.ru/20231216/vengriya-1916144357.html

Сийярто рассказал, кто обвиняет Венгрию в получении "взятки" от ЕК

Сийярто рассказал, кто обвиняет Венгрию в получении "взятки" от ЕК - РИА Новости, 16.12.2023

Сийярто рассказал, кто обвиняет Венгрию в получении "взятки" от ЕК

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner прокомментировал сообщения о том, что размороженные для Венгрии 10 миллиардов евро якобы были... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T02:44

2023-12-16T02:44

2023-12-16T02:44

в мире

венгрия

будапешт

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петер сийярто

виктор орбан

евросоюз

европарламент

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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner прокомментировал сообщения о том, что размороженные для Венгрии 10 миллиардов евро якобы были "взяткой" от Еврокомиссии, чтобы Будапешт не ветировал начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, заявив, что каждый судит по себе. Еврокомиссия подтвердила в среду, что разблокирует причитающиеся Венгрии 10,2 миллиарда евро из общеевропейских средств, которые Будапешт уже год не мог получить из-за обвинений в несоблюдении европейских норм верховенства права. Журналисты и евродепутаты подозревали, что деньги Будапешту могли разморозить как раз накануне саммита, ожидая в таком случае большей сговорчивости венгерского премьера по "украинским вопросам". "Каждый судит по себе. Это можно сказать о работе Брюсселя и Европарламента. (Евродепутатов), социалистов, забирают в тюрьму (по обвинению в коррупции - ред.), но снова пускают их в Европарламент, и они голосуют за то, что Венгрия коррумпирована. Что от них ждать? Очевидно, когда говорят, что Венгрия получила взятку, судят по себе", - сказал Сийярто. По его словам, "европейская политика сейчас настолько мелкая", что по сравнению с ней болото может показаться освежающим. "Это мелкое мышление. Подавляющее большинство европейских политиков смотрит не дальше заголовков завтрашних газет, что там напишут о них. Какое-то долгосрочное стратегическое мышление уже не очень существует со стороны европейских лидеров", - отметил Сийярто. Глава венгерского МИД объяснил это тем, что правительства многих стран Европы нестабильны и, как правило, представлены коалициями, поэтому много сил у политиков уходит на сохранение своих должностей. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выступил за реформу Европарламента после коррупционного скандала, предложив распустить существующий и создать новый из национальных делегатов. Ранее премьер Венгрии также призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС, намекнув, что "нити" от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента могут вести на самый верх. Сийярто назвал Европарламент одной из самых коррумпированных организаций в мире. В начале декабря 2022 года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Орбан иронично прокомментировал ее задержание, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231216/vengriya-1916143793.html

https://ria.ru/20231216/vengriya-1916141103.html

https://ria.ru/20231216/vengriya-1916136795.html

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в мире, венгрия, будапешт, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, европарламент, еврокомиссия