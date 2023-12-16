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Сийярто опроверг сообщения о том, что Шольц предложил Орбану выйти за кофе - РИА Новости, 16.12.2023
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02:33 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/vengriya-1916143793.html
Сийярто опроверг сообщения о том, что Шольц предложил Орбану выйти за кофе
Сийярто опроверг сообщения о том, что Шольц предложил Орбану выйти за кофе - РИА Новости, 16.12.2023
Сийярто опроверг сообщения о том, что Шольц предложил Орбану выйти за кофе
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner назвал бульварными сообщения о том, что премьер-министр... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T02:33
2023-12-16T02:33
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
виктор орбан
олаф шольц
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner назвал бульварными сообщения о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы удалился за кофе по предложению немецкого канцлера Олафа Шольца, пока остальные члены ЕС проголосовали за начало переговоров с Украиной о вступлении в сообщество. Ранее издание Politico сообщало, что Шольц предложил Орбану выйти из помещения, где лидеры стран ЕС проводили голосование по началу переговоров о членстве Украины, и выпить кофе, когда обсуждения по этому вопросу зашли в тупик. Это позволило лидерам 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Киевом. "Я предлагаю... не упоминать такие несерьезные бульварные газеты, как Politico. Это просто недостойно, чтобы здесь звучали такие высказывания", - сказал Сийярто. Он рассказал, что во время дебатов на Совете глав МИД стран ЕС и Совете ЕС по общим делам, которые состоялись в понедельник и вторник и вряд ли сильно отличались от саммита ЕС в конце рабочей недели, "26 стран с разным темпераментом" утверждали, что "тот, кто с восторгом не поддерживает начало переговоров с Украиной,.. тот убийца европейской безопасности, наемник Путина, кремлевский пропагандист, российская марионетка, можно было выбрать из разных характеристик". "Я там всем сказал то, что всем надо понять, что со стороны Венгрии это не тактический вопрос. Нет такого, что есть пара дней до саммита или пара минут до голосования, поэтому, Виктор, или Петер, или господин премьер, или господин министр, может, мы вот это вам можем предложить взамен? Это не рынок и тем более не базар. Мы не придерживаемся тактической позиции, что если получим вот это, то сможем поменяться", - сказал Сийярто. "Те причины, по которым мы не поддерживаем начало переговоров о вступлении (Украины) в ЕС, по-прежнему сохраняются. Это такие причины, с которыми за пару минут, за время кофе, нельзя ничего сделать", - отметил он. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз".
https://ria.ru/20231216/vengriya-1916141103.html
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, олаф шольц, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Олаф Шольц, Евросоюз
Сийярто опроверг сообщения о том, что Шольц предложил Орбану выйти за кофе

Сийярто опроверг сообщения о том, что Шольц якобы предложил Орбану выйти за кофе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner назвал бульварными сообщения о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы удалился за кофе по предложению немецкого канцлера Олафа Шольца, пока остальные члены ЕС проголосовали за начало переговоров с Украиной о вступлении в сообщество.
Ранее издание Politico сообщало, что Шольц предложил Орбану выйти из помещения, где лидеры стран ЕС проводили голосование по началу переговоров о членстве Украины, и выпить кофе, когда обсуждения по этому вопросу зашли в тупик. Это позволило лидерам 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Киевом.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Венгрии не собираются менять позицию по вето на 50 млрд евро Киеву
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"Я предлагаю... не упоминать такие несерьезные бульварные газеты, как Politico. Это просто недостойно, чтобы здесь звучали такие высказывания", - сказал Сийярто.
Он рассказал, что во время дебатов на Совете глав МИД стран ЕС и Совете ЕС по общим делам, которые состоялись в понедельник и вторник и вряд ли сильно отличались от саммита ЕС в конце рабочей недели, "26 стран с разным темпераментом" утверждали, что "тот, кто с восторгом не поддерживает начало переговоров с Украиной,.. тот убийца европейской безопасности, наемник Путина, кремлевский пропагандист, российская марионетка, можно было выбрать из разных характеристик".
«
"Я там всем сказал то, что всем надо понять, что со стороны Венгрии это не тактический вопрос. Нет такого, что есть пара дней до саммита или пара минут до голосования, поэтому, Виктор, или Петер, или господин премьер, или господин министр, может, мы вот это вам можем предложить взамен? Это не рынок и тем более не базар. Мы не придерживаемся тактической позиции, что если получим вот это, то сможем поменяться", - сказал Сийярто.
"Те причины, по которым мы не поддерживаем начало переговоров о вступлении (Украины) в ЕС, по-прежнему сохраняются. Это такие причины, с которыми за пару минут, за время кофе, нельзя ничего сделать", - отметил он.
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз".
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Венгрия напомнила о праве вето при переговорах о вступлении Украины в ЕС
Вчера, 23:51
 
В миреУкраинаВенгрияПетер СийяртоВиктор ОрбанОлаф ШольцЕвросоюз
 
 
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