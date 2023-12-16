В Венгрии не собираются менять позицию по вето на 50 млрд евро Киеву
Сийярто: Венгрия не собирается менять позицию по вето на 50 млрд евро Киеву
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что "понятия не имеет", почему в ЕС считают, что до января Будапешт снимет свое вето с выделения 50 миллиардов евро Киеву, Венгрия сразу заявляла, что так не будет, поскольку нет отчета о ранее переданных Украине 80 миллиардах евро европейских налогоплательщиков.
Ведущий подкаста на портале Mandiner напомнил, что голосование по выделению Украине 50 миллиардов макрофинансовой помощи отложено до конца января из-за венгерского вето, и спросил, почему Европейский совет и Еврокомиссия надеются, что за полтора месяца правительство Венгрии изменит свою позицию.
"Понятия не имею. Ведь мы в самом начале ясно заявили, что так не пойдет. Ранее из денег европейских налогоплательщиков Украине уже дали 80 с чем-то миллиардов евро. Восемьдесят с чем-то миллиардов! И никто не видел никакого отчета, на что их потратили", - ответил Сийярто.
Он также отметил, что власти Венгрии не поддерживают идею нового кредита со стороны стран ЕС, отдавать который придется потомкам нынешних европейцев вплоть до правнуков, особенно с учетом того, что деньги из фонда ЕС на борьбу с последствиями пандемии коронавируса до сих пор не могут получить Венгрия и Польша.
Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу отмечал, что новый внеочередной саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в конце января - начале февраля 2024 года.