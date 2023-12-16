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В Венгрии не собираются менять позицию по вето на 50 млрд евро Киеву - РИА Новости, 16.12.2023
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01:10 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/vengriya-1916141103.html
В Венгрии не собираются менять позицию по вето на 50 млрд евро Киеву
В Венгрии не собираются менять позицию по вето на 50 млрд евро Киеву - РИА Новости, 16.12.2023
В Венгрии не собираются менять позицию по вето на 50 млрд евро Киеву
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что "понятия не имеет", почему в ЕС считают, что до января Будапешт снимет... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T01:10
2023-12-16T01:10
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что "понятия не имеет", почему в ЕС считают, что до января Будапешт снимет свое вето с выделения 50 миллиардов евро Киеву, Венгрия сразу заявляла, что так не будет, поскольку нет отчета о ранее переданных Украине 80 миллиардах евро европейских налогоплательщиков. Ведущий подкаста на портале Mandiner напомнил, что голосование по выделению Украине 50 миллиардов макрофинансовой помощи отложено до конца января из-за венгерского вето, и спросил, почему Европейский совет и Еврокомиссия надеются, что за полтора месяца правительство Венгрии изменит свою позицию. "Понятия не имею. Ведь мы в самом начале ясно заявили, что так не пойдет. Ранее из денег европейских налогоплательщиков Украине уже дали 80 с чем-то миллиардов евро. Восемьдесят с чем-то миллиардов! И никто не видел никакого отчета, на что их потратили", - ответил Сийярто. Он также отметил, что власти Венгрии не поддерживают идею нового кредита со стороны стран ЕС, отдавать который придется потомкам нынешних европейцев вплоть до правнуков, особенно с учетом того, что деньги из фонда ЕС на борьбу с последствиями пандемии коронавируса до сих пор не могут получить Венгрия и Польша. Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу отмечал, что новый внеочередной саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в конце января - начале февраля 2024 года.
https://ria.ru/20231216/vengriya-1916137614.html
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в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз
В Венгрии не собираются менять позицию по вето на 50 млрд евро Киеву

Сийярто: Венгрия не собирается менять позицию по вето на 50 млрд евро Киеву

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что "понятия не имеет", почему в ЕС считают, что до января Будапешт снимет свое вето с выделения 50 миллиардов евро Киеву, Венгрия сразу заявляла, что так не будет, поскольку нет отчета о ранее переданных Украине 80 миллиардах евро европейских налогоплательщиков.
Ведущий подкаста на портале Mandiner напомнил, что голосование по выделению Украине 50 миллиардов макрофинансовой помощи отложено до конца января из-за венгерского вето, и спросил, почему Европейский совет и Еврокомиссия надеются, что за полтора месяца правительство Венгрии изменит свою позицию.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Глава МИД Венгрии заявил о бессмысленности переговоров ЕС с Украиной
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"Понятия не имею. Ведь мы в самом начале ясно заявили, что так не пойдет. Ранее из денег европейских налогоплательщиков Украине уже дали 80 с чем-то миллиардов евро. Восемьдесят с чем-то миллиардов! И никто не видел никакого отчета, на что их потратили", - ответил Сийярто.
Он также отметил, что власти Венгрии не поддерживают идею нового кредита со стороны стран ЕС, отдавать который придется потомкам нынешних европейцев вплоть до правнуков, особенно с учетом того, что деньги из фонда ЕС на борьбу с последствиями пандемии коронавируса до сих пор не могут получить Венгрия и Польша.
Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу отмечал, что новый внеочередной саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в конце января - начале февраля 2024 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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