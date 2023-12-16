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Глава МИД Венгрии заявил о бессмысленности переговоров ЕС с Украиной - РИА Новости, 16.12.2023
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00:36 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/vengriya-1916137614.html
Глава МИД Венгрии заявил о бессмысленности переговоров ЕС с Украиной
Глава МИД Венгрии заявил о бессмысленности переговоров ЕС с Украиной - РИА Новости, 16.12.2023
Глава МИД Венгрии заявил о бессмысленности переговоров ЕС с Украиной
Практического смысла у решения ЕС начать переговоры с Украиной нет, поскольку нет плана переговоров, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T00:36
2023-12-16T00:36
в мире
украина
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Практического смысла у решения ЕС начать переговоры с Украиной нет, поскольку нет плана переговоров, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner. "Это бессмысленное решение, совершенно иррациональное. Ни у кого нет представления, каковы могут быть последствия, так что это решение, от которого лучше устраниться. Было видно, что 26 стран невозможно отговорить от принятия этого решения. Видно также, что это не практическое решение, а только принципиальное", - сказал Сийярто. По его словам, "раньше, когда политика расширения ЕС еще работала нормально", одновременно с принятием решения о начале переговоров появлялся план о содержании этих переговоров, документы, где были указаны позиции каждой из сторон, "а сейчас не так". "Так что это такое принципиальное решение, у которого практического значения нет или совсем чуть-чуть", - подчеркнул Сийярто.
https://ria.ru/20231216/vengriya-1916136795.html
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
Глава МИД Венгрии заявил о бессмысленности переговоров ЕС с Украиной

Сийярто: у решения ЕС начать переговоры с Киевом отсутствует практический смысл

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Практического смысла у решения ЕС начать переговоры с Украиной нет, поскольку нет плана переговоров, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner.
«
"Это бессмысленное решение, совершенно иррациональное. Ни у кого нет представления, каковы могут быть последствия, так что это решение, от которого лучше устраниться. Было видно, что 26 стран невозможно отговорить от принятия этого решения. Видно также, что это не практическое решение, а только принципиальное", - сказал Сийярто.
По его словам, "раньше, когда политика расширения ЕС еще работала нормально", одновременно с принятием решения о начале переговоров появлялся план о содержании этих переговоров, документы, где были указаны позиции каждой из сторон, "а сейчас не так".
"Так что это такое принципиальное решение, у которого практического значения нет или совсем чуть-чуть", - подчеркнул Сийярто.
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