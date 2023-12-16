https://ria.ru/20231216/vengriya-1916136795.html

Эксперт рассказал, о роли Орбана в переговорах по членству Украины в ЕС

Эксперт рассказал, о роли Орбана в переговорах по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 16.12.2023

Эксперт рассказал, о роли Орбана в переговорах по членству Украины в ЕС

Отсутствие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на голосовании по началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз было удобно и для самого Орбана, и для... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T00:24

2023-12-16T00:24

2023-12-16T00:54

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Отсутствие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на голосовании по началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз было удобно и для самого Орбана, и для лидеров остальных стран блока, однако это не значит, что Киев в итоге присоединится к ЕС, заявил РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.Ранее издание Politico сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти из помещения, где лидеры стран ЕС проводили голосование по началу переговоров о членстве Украины, и выпить кофе, когда обсуждения по этому вопросу зашли в тупик. Это позволило лидерам 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Киевом."Для Орбана это удобно, потому что он не отступился от своего мнения, он настаивает на своем воздержании, и позднее будет доказано, что он прав. Кажется, Орбан также заявил, что это позволило ему наконец получить 10 миллиардов евро из 22 миллиардов, которые ЕС все еще должен Венгрии… Для канцлера Шольца и 25 его коллег, которые выступают за присоединение Украины к ЕС, это стало облегчением. Они сохранили лицо и могут только надеяться, что граждане забудут об этом эпизоде на фоне празднований Рождества и Нового года. Я уверен, что многие тайно все равно считают, что Украина никогда не присоединится к ЕС… Это еще нерешенный вопрос. Процедура будет очень долгой, и множество препятствий будут блокировать этот процесс", - сказал он РИА Новости.По словам эксперта, одной из таких преград является требование о совместимости оборонной политики ЕС с политикой НАТО. Если Украина станет полноправным членом Евросоюза, она будет подчиняться решениям альянса, что неприемлемо для России и будет препятствовать любым переговорам по урегулированию украинского конфликта, объяснил он. Кроме этого, против вхождения Украины в состав блока активные выступают и европейские фермеры, которые опасаются губительных последствий для сельскохозяйственной отрасли других стран-членов, считает Асселино.Политолог выразил мнение, что помимо этого еще множество вещей могут затормозить вступление Киева в ЕС, поскольку несмотря на энтузиазм европейских политиков любое решение в этом процессе должно будет получить единогласное одобрение всех стран-членов.Само принятие решения в пользу начала переговоров с Киевом без участия Венгрии лишь показывает, что ЕС находился в тупике и у него не было других способов единогласно поддержать эту инициативу, считает эксперт. Единственным путем стало добиться того, чтобы Орбан воздержался от голосования, и идея Шольца спасла в этом случае ситуацию, полагает он.При этом, по словам эксперта, возможное присоединение Украины к Евросоюзу совсем не принесет пользу обычным европейцам, которые пострадают от последствий принятого в спешке решения. Принятие в состав блока бедной и коррумпированной страны в состоянии войны только приведет к тратам огромных сумм из денег налогоплательщиков и усугубит рецессию европейской экономики, полагает Асселино.

https://ria.ru/20231215/ukraina-1916082290.html

https://ria.ru/20231215/es-1916005176.html

https://ria.ru/20231215/evrosoyuz-1916110044.html

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в мире, украина, венгрия, будапешт, евросоюз, виктор орбан, россия, киев