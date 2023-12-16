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МИД России отреагировал на решение о начале переговоров о Украины в ЕС
МИД России отреагировал на решение о начале переговоров о Украины в ЕС - РИА Новости, 16.12.2023
МИД России отреагировал на решение о начале переговоров о Украины в ЕС
Решение стран Евросоюза о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение — сомнительное и политизированное решение, страны противоречат... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T16:46
2023-12-16T16:46
2023-12-16T17:01
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евросоюз
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мария захарова
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Решение стран Евросоюза о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение — сомнительное и политизированное решение, страны противоречат критериям ЕС, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита ЕС."Доходит до абсурда, когда с помощью нечистоплотных манипуляций – в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств – принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения: о начале предвступительных переговоров с не то что не соответствующими, а прямо противоречащими элементарным критериям ЕС Украиной и Молдавией", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Дипломат добавила, что абсурдом также является решение стран ЕС о согласовании очередного пакета санкций против России, "которые, как и все предыдущие, нанесут больший вред самому Евросоюзу".
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
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россия, украина, молдавия, евросоюз, в мире, мария захарова
Россия, Украина, Молдавия, Евросоюз, В мире, Мария Захарова
МИД России отреагировал на решение о начале переговоров о Украины в ЕС
МИД РФ назвал идею о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС сомнительной