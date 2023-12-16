Рейтинг@Mail.ru
Более половины жителей Словакии не поддержали помощь Украине, показал опрос - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 16.12.2023 (обновлено: 20:03 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916234607.html
Более половины жителей Словакии не поддержали помощь Украине, показал опрос
Более половины жителей Словакии не поддержали помощь Украине, показал опрос - РИА Новости, 16.12.2023
Более половины жителей Словакии не поддержали помощь Украине, показал опрос
Несогласие с оказанием военной помощи Украине со стороны ЕС выражают 60% словаков, следует из опроса Eurobarometer. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T19:59
2023-12-16T20:03
специальная военная операция на украине
евросоюз
евросовет
нато
шарль мишель
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102073/28/1020732888_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_d3190a3db16def8b0ed88dacbc507dc8.jpg
БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Несогласие с оказанием военной помощи Украине со стороны ЕС выражают 60% словаков, следует из опроса Eurobarometer. "Не согласны с тем, что Европейский союз финансирует и поставляет военное оснащение Украине, 60% словаков. Положительное отношение к военной помощи выразили 34% словаков, что на 3% меньше, чем было весной", - приводит данные опроса словацкое издание teraz.sk. Издание отмечает, что жители соседних со Словакией государств выразили более высокий уровень одобрения финансирования и поставок военной техники Украине. Сбор данных в Словакии проводило агентство MNFORCE с 23 октября по 10 ноября на выборке из 1006 респондентов. В декабре Венгрия на саммите ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, который включает 50 миллиардов на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 годы. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу в начале 2024 года. Ранее республиканцы заблокировали в сенате США рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
https://ria.ru/20231212/evropa-1915184991.html
украина
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102073/28/1020732888_228:0:1915:1265_1920x0_80_0_0_7b6e898a3c300ae97289e988e9ed0477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, евросовет, нато, шарль мишель, украина, россия, в мире, словакия
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Евросовет, НАТО, Шарль Мишель, Украина, Россия, В мире, Словакия
Более половины жителей Словакии не поддержали помощь Украине, показал опрос

Опрос: 60% жителей Словакии не поддержали оказание военной помощи Украине от ЕС

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза
Флаги Словакии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Несогласие с оказанием военной помощи Украине со стороны ЕС выражают 60% словаков, следует из опроса Eurobarometer.
"Не согласны с тем, что Европейский союз финансирует и поставляет военное оснащение Украине, 60% словаков. Положительное отношение к военной помощи выразили 34% словаков, что на 3% меньше, чем было весной", - приводит данные опроса словацкое издание teraz.sk.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
14 декабря, 08:00
Издание отмечает, что жители соседних со Словакией государств выразили более высокий уровень одобрения финансирования и поставок военной техники Украине.
Сбор данных в Словакии проводило агентство MNFORCE с 23 октября по 10 ноября на выборке из 1006 респондентов.
В декабре Венгрия на саммите ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, который включает 50 миллиардов на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 годы. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу в начале 2024 года.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Европе не стоило говорить о "русских танках под Берлином"
12 декабря, 08:00
Ранее республиканцы заблокировали в сенате США рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвросоюзЕвросоветНАТОШарль МишельУкраинаРоссияВ миреСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала