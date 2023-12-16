Более половины жителей Словакии не поддержали помощь Украине, показал опрос
Опрос: 60% жителей Словакии не поддержали оказание военной помощи Украине от ЕС
© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Несогласие с оказанием военной помощи Украине со стороны ЕС выражают 60% словаков, следует из опроса Eurobarometer.
"Не согласны с тем, что Европейский союз финансирует и поставляет военное оснащение Украине, 60% словаков. Положительное отношение к военной помощи выразили 34% словаков, что на 3% меньше, чем было весной", - приводит данные опроса словацкое издание teraz.sk.
Издание отмечает, что жители соседних со Словакией государств выразили более высокий уровень одобрения финансирования и поставок военной техники Украине.
Сбор данных в Словакии проводило агентство MNFORCE с 23 октября по 10 ноября на выборке из 1006 респондентов.
В декабре Венгрия на саммите ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, который включает 50 миллиардов на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 годы. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу в начале 2024 года.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате США рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.