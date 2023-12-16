https://ria.ru/20231216/ukraina-1916204492.html

В Британии раскрыли, каким будет мирный договор России и Украины

В Британии раскрыли, каким будет мирный договор России и Украины - РИА Новости, 16.12.2023

В Британии раскрыли, каким будет мирный договор России и Украины

Конфликт на Украине не может продолжаться до бесконечности, поэтому Запад должен поддержать проведение мирных переговоров, которые приведут к территориальным... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:26

2023-12-16T15:26

2023-12-16T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

россия

киев

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине не может продолжаться до бесконечности, поэтому Запад должен поддержать проведение мирных переговоров, которые приведут к территориальным уступкам со стороны Киева, пишет журналист Мэттью Пэррис в статье для британской газеты The Times."Тупиковая ситуация на Украине уже начинает ощущаться. Это не может продолжаться вечно. Как только это будет признано, должна быть заключена сделка", — заявил он. По мнению Пэрриса, киевские власти должны объяснить гражданам важность заключения мира. "Любое руководство в Киеве должно быть в состоянии сказать украинцам, что оно заключило сделку, которая несет постоянный мир, процветание и безопасность, хотя и в пределах границ, к которым оно было вынуждено приспособиться, что несколько уменьшило их страну", — считает журналист. Вместе с тем он призвал Запад продолжать поддерживать Украину и в случае достижения компромисса. ВСУ с 4 июня пытаются наступать сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери: за это время российская армия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916167809.html

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916182331.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, киев, владимир зеленский