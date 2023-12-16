В Британии раскрыли, каким будет мирный договор России и Украины
Журналист Times Пэррис призвал Запад признать тупик на Украине и заключить мир
Флажки на столе для переговоров. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине не может продолжаться до бесконечности, поэтому Запад должен поддержать проведение мирных переговоров, которые приведут к территориальным уступкам со стороны Киева, пишет журналист Мэттью Пэррис в статье для британской газеты The Times.
"Тупиковая ситуация на Украине уже начинает ощущаться. Это не может продолжаться вечно. Как только это будет признано, должна быть заключена сделка", — заявил он.
"Тупиковая ситуация на Украине уже начинает ощущаться. Это не может продолжаться вечно. Как только это будет признано, должна быть заключена сделка", — заявил он.
По мнению Пэрриса, киевские власти должны объяснить гражданам важность заключения мира.
"Любое руководство в Киеве должно быть в состоянии сказать украинцам, что оно заключило сделку, которая несет постоянный мир, процветание и безопасность, хотя и в пределах границ, к которым оно было вынуждено приспособиться, что несколько уменьшило их страну", — считает журналист.
Вместе с тем он призвал Запад продолжать поддерживать Украину и в случае достижения компромисса.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери: за это время российская армия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.