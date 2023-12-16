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В Британии раскрыли, каким будет мирный договор России и Украины - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 16.12.2023 (обновлено: 15:54 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916204492.html
В Британии раскрыли, каким будет мирный договор России и Украины
В Британии раскрыли, каким будет мирный договор России и Украины - РИА Новости, 16.12.2023
В Британии раскрыли, каким будет мирный договор России и Украины
Конфликт на Украине не может продолжаться до бесконечности, поэтому Запад должен поддержать проведение мирных переговоров, которые приведут к территориальным... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:26
2023-12-16T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине не может продолжаться до бесконечности, поэтому Запад должен поддержать проведение мирных переговоров, которые приведут к территориальным уступкам со стороны Киева, пишет журналист Мэттью Пэррис в статье для британской газеты The Times."Тупиковая ситуация на Украине уже начинает ощущаться. Это не может продолжаться вечно. Как только это будет признано, должна быть заключена сделка", — заявил он. По мнению Пэрриса, киевские власти должны объяснить гражданам важность заключения мира. "Любое руководство в Киеве должно быть в состоянии сказать украинцам, что оно заключило сделку, которая несет постоянный мир, процветание и безопасность, хотя и в пределах границ, к которым оно было вынуждено приспособиться, что несколько уменьшило их страну", — считает журналист. Вместе с тем он призвал Запад продолжать поддерживать Украину и в случае достижения компромисса. ВСУ с 4 июня пытаются наступать сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери: за это время российская армия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916167809.html
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916182331.html
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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, киев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Владимир Зеленский
В Британии раскрыли, каким будет мирный договор России и Украины

Журналист Times Пэррис призвал Запад признать тупик на Украине и заключить мир

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе для переговоров
Флажки на столе для переговоров - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе для переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине не может продолжаться до бесконечности, поэтому Запад должен поддержать проведение мирных переговоров, которые приведут к территориальным уступкам со стороны Киева, пишет журналист Мэттью Пэррис в статье для британской газеты The Times.

"Тупиковая ситуация на Украине уже начинает ощущаться. Это не может продолжаться вечно. Как только это будет признано, должна быть заключена сделка", — заявил он.
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По мнению Пэрриса, киевские власти должны объяснить гражданам важность заключения мира.
"Любое руководство в Киеве должно быть в состоянии сказать украинцам, что оно заключило сделку, которая несет постоянный мир, процветание и безопасность, хотя и в пределах границ, к которым оно было вынуждено приспособиться, что несколько уменьшило их страну", — считает журналист.
Вместе с тем он призвал Запад продолжать поддерживать Украину и в случае достижения компромисса.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери: за это время российская армия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссияКиевВладимир Зеленский
 
 
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