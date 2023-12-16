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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T13:09
2023-12-16T13:09
2023-12-16T15:08
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал в указанных регионах прозвучал одновременно - в 12.38 мск. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в ряде областей, спустя время ее отменили. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении инфраструктурного объекта и административного здания в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кировоградская область, полтавская область, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Полтавская область, Черкасская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины сообщили о воздушной тревоге в трех областях