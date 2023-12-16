https://ria.ru/20231216/ukraina-1916186068.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T13:09

2023-12-16T13:09

2023-12-16T15:08

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал в указанных регионах прозвучал одновременно - в 12.38 мск. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в ряде областей, спустя время ее отменили. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении инфраструктурного объекта и административного здания в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, кировоградская область, полтавская область, черкасская область