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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 16.12.2023 (обновлено: 15:08 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916186068.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T13:09
2023-12-16T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
полтавская область
черкасская область
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал в указанных регионах прозвучал одновременно - в 12.38 мск. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в ряде областей, спустя время ее отменили. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении инфраструктурного объекта и административного здания в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, кировоградская область, полтавская область, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Полтавская область, Черкасская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины сообщили о воздушной тревоге в трех областях

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, первым сигнал в указанных регионах прозвучал одновременно - в 12.38 мск.
Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в ряде областей, спустя время ее отменили. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении инфраструктурного объекта и административного здания в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКировоградская областьПолтавская областьЧеркасская область
 
 
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