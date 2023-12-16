https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html

Конец иллюзий. Европа перестала скрывать истинное отношение к Украине

Конец иллюзий. Европа перестала скрывать истинное отношение к Украине - РИА Новости, 16.12.2023

Конец иллюзий. Европа перестала скрывать истинное отношение к Украине

На саммите в Брюсселе решили начать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС. Правда, никаких сроков не назвали. А Венгрия наложила вето на финансовую помощь в 50... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T08:00

2023-12-16T08:00

2023-12-16T08:01

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политика

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. На саммите в Брюсселе решили начать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС. Правда, никаких сроков не назвали. А Венгрия наложила вето на финансовую помощь в 50 миллиардов евро. Почему дорога в Европу для Украины столь долгая и туманная — в материале РИА Новости.Вопреки мнениюЗеленский очень хотел приехать в Брюссель, однако это сочли лишним. Он выступил по видеосвязи из польского аэропорта. "Я прошу вас сегодня об одном: не предайте народ и его веру в Европу", — умолял глава киевского режима с большого экрана.Politico, ссылаясь на источники, пишет, что его физическое присутствие могло вызвать враждебность Виктора Орбана. Исход встречи не был предопределен, опасались международного скандала. Венгерский премьер предупреждает: присоединение Украины к ЕС чревато катастрофическими последствиями для всех. По его словам, экономика бы рухнула, Европа получила бы коррупцию и постоянную военную угрозу."Мы выдвинули семь условий. И, по оценке Еврокомиссии, три из них не выполнены. Нет оснований что-либо обсуждать", — сказал Орбан. Когда принимали решение, он покинул зал. Это демарш, известный в Брюсселе как "конструктивное воздержание", по данным издания Euractiv, Орбан совершил по совету канцлера ФРГ Олафа Шольца."Украина совершенно не готова к переговорам", — отметил и словацкий премьер Роберт Фицо. Но спорить с остальными не стал. В Австрии тоже скептически относятся к киевскому режиму. Перед саммитом канцлер Карл Нехаммер указал, что для Зеленского не должно быть преференций. И упрекнул главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в том, что она не поинтересовалась мнением Вены по данному вопросу.Только обещанияЭти переговоры могут длиться много лет. Доказательством тому — Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания и Босния. Не говоря уже о Турции. И с последствиями действительно неясно. "Если бы Украина присоединилась прямо сейчас, она стала бы пятой по численности населения страной в ЕС. Причем самой бедной — с большим отрывом", — пишет Washington Post."Эта Еврокомиссия, которая сменится в сентябре, продолжает поддерживать иллюзии украинцев. Безответственность! Напомню: переговоры о вступлении Турции в ЕС идут с 2005 года <...> и, вероятно, никогда не закончатся", — заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.И Орбан свою позицию ничуть не изменил. "У венгерского правительства есть еще 75 шансов остановить это", — подчеркнул он, добавив, что вмешается, если почувствует угрозу национальным интересам.К вопросу об обещанных Киеву 50 миллиардах евро теперь вернутся лишь в марте. Правда, глава Евросовета Шарль Мишель собирается заняться этим раньше — в январе. Он полон оптимизма: "Мы добились почти единодушия, поддержки всех, кроме одного голоса". Однако к тому времени к Будапешту может присоединиться Амстердам. "Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока не в состоянии защитить свою страну", — цитирует Bloomberg потенциального премьер-министра Нидерландов Герта Вилдерса.Накануне саммита в CNN опубликовали статью "Европейские союзники подводят Украину". Запад теряет интерес к Киеву. По словам неназванного высокопоставленного представителя НАТО, это долгосрочная тенденция. То, чего больше всего боялись украинские власти и их горячие сторонники в ЕС, "уже происходит".Пропагандистская уловка"Надо присматривать за европейскими стратегами. Раздавать символические жесты стало у них привычным ответом на сложные вопросы, — считает украинский политолог-международник Николай Капитоненко. — Без завершения конфликта не будет членства в ЕС. А если мы проиграем, то даже членство в ЕС вряд ли спасет. Чтобы не проиграть, нам нужны деньги. "Денег нет, но вы держитесь" — такое нам не подходит. Разные обещания, премии, аплодисменты — все это было уже в прошлом году. Стеклянные бусы нам не заменят масштабного и стабильного финансирования".По мнению главы фонда "Украинская политика" Константина Бондаренко, против Киева — Венгрия, Словакия, Австрия. И даже у Франции неоднозначная позиция. И ведь речь лишь о согласии начать переговоры."Вступление Украины в ЕС требует от Брюсселя 140 миллиардов евро. В условиях нарастающего экономического кризиса европейцы точно к такому не готовы. Украинские власти не могут этого признать, потому что Зеленский боится дальнейшего падения рейтинга. По данным социологов, в ноябре он уже обвалился на 30-40 процентов, то есть люди все прекрасно понимают", — подчеркнул Бондаренко.Политолог Александр Дудчак полагает, что Евросоюз согласился на переговоры, опасаясь быстрого краха режима Зеленского. "Мифы и легенды о евроинтеграции были основой украинской государственности с 2014-го. Между тем именно тогда страна лишилась субъектности", — подчеркивает эксперт.Украина не принесет ЕС ничего, кроме новых проблем. Польские фермеры и дальнобойщики протестуют уже сейчас, и конфликтов станет еще больше.

https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html

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украина, венгрия, виктор орбан, в мире, евросоюз, еврокомиссия, политика