https://ria.ru/20231216/ugroza-1916140106.html

Ты нам не друг. В США пришли в ярость из-за странной угрозы Зеленского

Ты нам не друг. В США пришли в ярость из-за странной угрозы Зеленского - РИА Новости, 16.12.2023

Ты нам не друг. В США пришли в ярость из-за странной угрозы Зеленского

Угрозы со стороны Владимира Зеленского дают Западу повод для изменения своей стратегии по Украине, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T01:27

2023-12-16T01:27

2023-12-16T06:56

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Угрозы со стороны Владимира Зеленского дают Западу повод для изменения своей стратегии по Украине, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.Эксперт обратил внимание на слова украинского президента о том, что беженцы с Украины перестанут "вести себя хорошо", если Европа "бросит" их страну."Странная угроза Зеленского в адрес тех, чьей поддержки он добивается, дает США и их союзникам лишний повод задуматься о своих интересах при разработке стратегии по Украине. Если твои друзья угрожают тебе, то они больше не твои друзья", — написал аналитик.Слова украинского президента вызвали недоумение у Бэндоу. По мнению эксперта, украинские беженцы не будут жертвовать собственным благополучием из-за обид на Запад. Автор статьи добавил, что сами европейские правительства не потерпят мятежей со стороны гостей из Восточной Европы. Экс-советник Рейгана заметил, что угроза беженцами — не первый тревожный звонок для Запада со стороны Зеленского. Бэндоу напомнил, что осенью 2022 года Киев попытался втянуть НАТО в войну с Россией с помощью падения украинской ракеты в Польше."Союзникам следует сообщить Зеленскому о пределах западной помощи и вытекающей из них необходимости прекратить войну. Им необходимо заверить Москву в нейтральном статусе Украины и вернуть активы России", — предложил аналитик.Иностранные СМИ все чаще пишут, что Штаты и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231215/mask-1916088195.html

https://ria.ru/20231022/lovushka-1904449653.html

https://ria.ru/20231029/samoubiystvo-1905917402.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, нато, евросоюз