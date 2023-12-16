https://ria.ru/20231216/trevoga-1916137109.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена Киевской, а также Черниговской, и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T00:27
2023-12-16T00:27
2023-12-16T00:27
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена Киевской, а также Черниговской, и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога по областям была объявлена с 23.57 по мск. Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231215/obstrel-1916134167.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу