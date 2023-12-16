https://ria.ru/20231216/tretyakovka-1916185530.html

Третьяковка откроет филиалы в Самаре и Калининграде в 2024 году

Третьяковка откроет филиалы в Самаре и Калининграде в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2023

Третьяковка откроет филиалы в Самаре и Калининграде в 2024 году

Третьяковская галерея планирует открыть филиалы в Самаре и Калининграде в 2024 году, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T13:06

2023-12-16T13:06

2023-12-16T13:06

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Третьяковская галерея планирует открыть филиалы в Самаре и Калининграде в 2024 году, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. "Государственная Третьяковская галерея в 2024 году проведет ряд масштабных выставочных проектов, а самым значимым событием станет открытие филиалов музея в Самаре и Калининграде и нового корпуса галереи на Кадашевской набережной", - говорится в сообщении.Филиал в Калининграде откроется выставкой "Третьяковская галерея. Пять веков русского искусства", которая на примере произведений из собрания музея воссоздаст историю развития искусства, сообщили в ведомстве. Для проекта отобрано более 100 произведений иконописи, живописи и скульптуры, раскрывающих разнообразие основных художественных направлений и жанров русского искусства на протяжении пяти столетий. В Минкультуры рассказали, что в новом филиале планируется создать зал "История Третьяковской галереи" - мультимедийный проект, который познакомит посетителей с историей создания Третьяковской галереи и продемонстрирует путь от замысла создателей и небольшого здания в Толмачах до главного музея национального искусства. Пространство "Детского музея" задумано как гостеприимное и интересное место знакомства с искусством. Филиал в Самаре откроется выставками "На вкус и цвет. Образ еды в русском искусстве" и "Юрий Пименов. Знаки времени". Проект "На вкус и цвет. Образ еды в русском искусстве" является ключевым для филиала — это первая выставка на собственной выставочной площадке – отреставрированном здании Фабрики-кухни. В состав экспозиции войдут произведения из российских музеев и частных собраний, многие известные шедевры из постоянной экспозиции Третьяковской галереи будут представлены в Самаре впервые. Ключевой темой станет еда как первооснова человеческого опыта и универсальная метафора в российском искусстве с XIX века по настоящее время. Кроме того, в общественном пространстве Третьяковской галереи во Владивостоке будут представлены проекты "Авангард на Дальнем Востоке", "Порт приписки – Дальний Восток", "Реставрация. Искусство сохранять искусство". В проекте "Авангард на Дальнем Востоке" представлены судьбы художников-модернистов, которые жили в этом регионе. В 2024 году государственная Третьяковская откроет шесть масштабных выставочных проектов в Москве, заключили в Минкультуры. Среди них международный выставочный проект "Москва – Ереван – Москва. Коллекция профессора А. Я. Абрамяна", выставки "Васнецовы. Связь поколений", "Неожиданная Третьяковка" и другие.

https://ria.ru/20231010/iskusstvo-1901562797.html

https://ria.ru/20230707/muzey-1882733030.html

https://ria.ru/20230609/premiya-1877188343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

самара, калининград, москва, третьяковская галерея, музеи, новости культуры