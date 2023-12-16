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Потребители в ЛНР, ДНР и Ростовской области остались без света из-за погоды - РИА Новости, 16.12.2023
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08:30 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/svet-1916156125.html
Потребители в ЛНР, ДНР и Ростовской области остались без света из-за погоды
Потребители в ЛНР, ДНР и Ростовской области остались без света из-за погоды - РИА Новости, 16.12.2023
Потребители в ЛНР, ДНР и Ростовской области остались без света из-за погоды
Более 570 тысяч потребителей в ЛНР, ДНР и Ростовской области остаются без энергоснабжения из-за непогоды, сообщило Минэнерго РФ в Telegram. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T08:30
2023-12-16T08:30
происшествия
жкх
луганская народная республика
донецкая народная республика
ростовская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 570 тысяч потребителей в ЛНР, ДНР и Ростовской области остаются без энергоснабжения из-за непогоды, сообщило Минэнерго РФ в Telegram. Ранее сообщалось о более 670 тысячах потребителей без электроснабжения. Причиной массовых нарушений электроснабжения стали неблагоприятные погодные явления, сохраняющиеся несколько дней, они осложняют ход восстановительных работ и приводят к новым отключениям. "По данным на 6:00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области - 89 тысяч человек, ДНР – 233 тысячи человек, ЛНР – 253 тысячи человек", - сообщили в министерстве. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
ростовская область
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происшествия, жкх, луганская народная республика, донецкая народная республика, ростовская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, ЖКХ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Ростовская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Потребители в ЛНР, ДНР и Ростовской области остались без света из-за погоды

Минэнерго: 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области остаются без света

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкВосстановление электросетей
Восстановление электросетей - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Восстановление электросетей. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 570 тысяч потребителей в ЛНР, ДНР и Ростовской области остаются без энергоснабжения из-за непогоды, сообщило Минэнерго РФ в Telegram.
Ранее сообщалось о более 670 тысячах потребителей без электроснабжения. Причиной массовых нарушений электроснабжения стали неблагоприятные погодные явления, сохраняющиеся несколько дней, они осложняют ход восстановительных работ и приводят к новым отключениям.
«
"По данным на 6:00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области - 89 тысяч человек, ДНР – 233 тысячи человек, ЛНР – 253 тысячи человек", - сообщили в министерстве.
Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.
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