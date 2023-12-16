https://ria.ru/20231216/strelba-1916159916.html

В Лос-Анджелесе произошла стрельба у ТЦ

В Лос-Анджелесе произошла стрельба у ТЦ - РИА Новости, 16.12.2023

В Лос-Анджелесе произошла стрельба у ТЦ

Стрельба произошла у торгового центра в американском городе Лос-Анджелес, один человек скончался, четыре пострадали, сообщила полиция города. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T09:25

2023-12-16T09:25

2023-12-16T09:25

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стрельба произошла у торгового центра в американском городе Лос-Анджелес, один человек скончался, четыре пострадали, сообщила полиция города. По данным полиции, стрельба произошла на улице Эль-Сегундо-Бульвар у торгового центра в пятницу днем. "Как только полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили пострадавшего, черного 32-летнего мужчину, получившего огнестрельное ранение. Мужчину госпитализировали в местную больницу, где он скончался", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции. Как отмечается в заявлении, четыре черных мужчины возраста от 40 до 50 лет также получили огнестрельные ранения. "Все они (пострадавшие - ред.) были доставлены в местные больницы. Состояние трех из четырех выживших оценивается как стабильное, а четвертый пострадавший находится в критическом состоянии", - добавила полиция. По данным правоохранительных органов, подозреваемый в совершении преступления подошел к месту происшествия и начал стрелять в жертв, после чего он скрылся. Полиция продолжает расследование мотива преступления и поиск подозреваемого.

https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лос-анджелес, сша