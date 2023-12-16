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В Лос-Анджелесе произошла стрельба у ТЦ
В Лос-Анджелесе произошла стрельба у ТЦ - РИА Новости, 16.12.2023
В Лос-Анджелесе произошла стрельба у ТЦ
Стрельба произошла у торгового центра в американском городе Лос-Анджелес, один человек скончался, четыре пострадали, сообщила полиция города. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T09:25
2023-12-16T09:25
2023-12-16T09:25
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стрельба произошла у торгового центра в американском городе Лос-Анджелес, один человек скончался, четыре пострадали, сообщила полиция города. По данным полиции, стрельба произошла на улице Эль-Сегундо-Бульвар у торгового центра в пятницу днем. "Как только полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили пострадавшего, черного 32-летнего мужчину, получившего огнестрельное ранение. Мужчину госпитализировали в местную больницу, где он скончался", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции. Как отмечается в заявлении, четыре черных мужчины возраста от 40 до 50 лет также получили огнестрельные ранения. "Все они (пострадавшие - ред.) были доставлены в местные больницы. Состояние трех из четырех выживших оценивается как стабильное, а четвертый пострадавший находится в критическом состоянии", - добавила полиция. По данным правоохранительных органов, подозреваемый в совершении преступления подошел к месту происшествия и начал стрелять в жертв, после чего он скрылся. Полиция продолжает расследование мотива преступления и поиск подозреваемого.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лос-анджелес, сша
В мире, Лос-Анджелес, США
В Лос-Анджелесе произошла стрельба у ТЦ
В Лос-Анджелесе при стрельбе у ТЦ один человек погиб и четверо пострадали
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Стрельба произошла у торгового центра в американском городе Лос-Анджелес, один человек скончался, четыре пострадали, сообщила полиция
города.
По данным полиции, стрельба произошла на улице Эль-Сегундо-Бульвар у торгового центра в пятницу днем.
«
"Как только полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили пострадавшего, черного 32-летнего мужчину, получившего огнестрельное ранение. Мужчину госпитализировали в местную больницу, где он скончался", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.
Как отмечается в заявлении, четыре черных мужчины возраста от 40 до 50 лет также получили огнестрельные ранения.
"Все они (пострадавшие - ред.) были доставлены в местные больницы. Состояние трех из четырех выживших оценивается как стабильное, а четвертый пострадавший находится в критическом состоянии", - добавила полиция.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый в совершении преступления подошел к месту происшествия и начал стрелять в жертв, после чего он скрылся. Полиция продолжает расследование мотива преступления и поиск подозреваемого.
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