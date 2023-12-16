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В Европарламенте признали безумными слова генсека НАТО об Украине - РИА Новости, 16.12.2023
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02:10 16.12.2023 (обновлено: 13:26 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/stoltenberg-1916142940.html
В Европарламенте признали безумными слова генсека НАТО об Украине
В Европарламенте признали безумными слова генсека НАТО об Украине - РИА Новости, 16.12.2023
В Европарламенте признали безумными слова генсека НАТО об Украине
Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о причинах украинского конфликта безумны, написал в соцсети X депутат Европарламента Мик Уоллес. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T02:10
2023-12-16T13:26
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о причинах украинского конфликта безумны, написал в соцсети X депутат Европарламента Мик Уоллес.&quot;США и ЕС не хотели, чтобы конфликт заканчивался, а генсек НАТО Столтенберг хвастался тем, что они его спровоцировали&quot;, — заявил политик.Он добавил, что Евросоюз потратил миллиарды на то, чтобы спровоцировать этот конфликт, но это привело к разрушению Украины."Для чего это? Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие..." — возмутился Уоллес.Ранее евродепутат отметил, что Запад, вложив в украинский конфликт огромные средства, сделал Киев своим заложником и загнал его в "колониальную ловушку".
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в мире, украина, сша, киев, йенс столтенберг, европарламент, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Йенс Столтенберг, Европарламент, НАТО, Евросоюз
В Европарламенте признали безумными слова генсека НАТО об Украине

Депутат ЕП Уоллес назвал безумием слова Столтенберга об украинском конфликте

CC BY-SA 2.0 / The Left/Emilie GOMEZ / SEDE committee meetingДепутат Европейского парламента Мик Уоллес
Депутат Европейского парламента Мик Уоллес - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
CC BY-SA 2.0 / The Left/Emilie GOMEZ / SEDE committee meeting
Депутат Европейского парламента Мик Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о причинах украинского конфликта безумны, написал в соцсети X депутат Европарламента Мик Уоллес.
«

"США и ЕС не хотели, чтобы конфликт заканчивался, а генсек НАТО Столтенберг хвастался тем, что они его спровоцировали", — заявил политик.

Он добавил, что Евросоюз потратил миллиарды на то, чтобы спровоцировать этот конфликт, но это привело к разрушению Украины.
"Для чего это? Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие..." — возмутился Уоллес.
Ранее евродепутат отметил, что Запад, вложив в украинский конфликт огромные средства, сделал Киев своим заложником и загнал его в "колониальную ловушку".
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В миреУкраинаСШАКиевЙенс СтолтенбергЕвропарламентНАТОЕвросоюз
 
 
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