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В Европарламенте признали безумными слова генсека НАТО об Украине
В Европарламенте признали безумными слова генсека НАТО об Украине - РИА Новости, 16.12.2023
В Европарламенте признали безумными слова генсека НАТО об Украине
Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о причинах украинского конфликта безумны, написал в соцсети X депутат Европарламента Мик Уоллес. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T02:10
2023-12-16T02:10
2023-12-16T13:26
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о причинах украинского конфликта безумны, написал в соцсети X депутат Европарламента Мик Уоллес."США и ЕС не хотели, чтобы конфликт заканчивался, а генсек НАТО Столтенберг хвастался тем, что они его спровоцировали", — заявил политик.Он добавил, что Евросоюз потратил миллиарды на то, чтобы спровоцировать этот конфликт, но это привело к разрушению Украины."Для чего это? Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие..." — возмутился Уоллес.Ранее евродепутат отметил, что Запад, вложив в украинский конфликт огромные средства, сделал Киев своим заложником и загнал его в "колониальную ловушку".
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В Европарламенте признали безумными слова генсека НАТО об Украине
Депутат ЕП Уоллес назвал безумием слова Столтенберга об украинском конфликте