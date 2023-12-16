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Экс-советник Пентагона назвал Ирак "стратегической катастрофой" для США
Экс-советник Пентагона назвал Ирак "стратегической катастрофой" для США - РИА Новости, 16.12.2023
Экс-советник Пентагона назвал Ирак "стратегической катастрофой" для США
Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X призвал США покинуть Ирак, назвав пребывание американских военных в стране... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T06:34
2023-12-16T06:34
2023-12-16T11:05
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X призвал США покинуть Ирак, назвав пребывание американских военных в стране "стратегической катастрофой". В своем заявлении на странице в соцсети X Макгрегор отметил, что более пяти тысяч американских военнослужащих находятся на 12 или 13 базах в Ираке. Бывший советник Пентагона назвал их "сидячими мишенями". "Америке необходимо уйти из Ирака. <...> Для чего мы здесь? Чтобы скрыть тот факт, что мы потерпели неудачу в Ираке? Ирак стал огромной стратегической катастрофой, мы создали хаос", — написал Макгрегор. Более 20 лет назад, 20 марта 2003 года, США и их союзники начали военную операцию "Иракская свобода" (Iraqi Freedom), направленную на свержение власти Саддама Хусейна. К маю коалиция фактически захватила страну, поделив ее территорию на несколько оккупационных зон. Предлогом для интервенции без санкции Совбеза ООН послужили обвинения, что Ирак якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. Данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, а также "курдского вопроса".
https://ria.ru/20231206/shiity-1914037158.html
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в мире, ирак, сша, саддам хусейн, министерство обороны сша, оон
В мире, Ирак, США, Саддам Хусейн, Министерство обороны США, ООН
Экс-советник Пентагона назвал Ирак "стратегической катастрофой" для США
Макгрегор: Ирак стал огромной "стратегической катастрофой" для США