https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916199393.html
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.12.2023
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
За минувшие сутки украинская армия четыре раза пыталась атаковать на Донецком направлении, но российские войска пресекли эти попытки, следует из сводки... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:50
2023-12-16T14:50
2023-12-16T15:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554278_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_d7b0638c5f987e8e69ebe6be2eadd210.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинская армия четыре раза пыталась атаковать на Донецком направлении, но российские войска пресекли эти попытки, следует из сводки Минобороны РФ."Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Победа Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, в районах сел Красное, Клещеевка, Кирово и Курдюмовка они нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад украинской армии.Потери противника:Купянское направлениеЗападная группировка войск отразила пять атак штурмовиков 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе сел Ольшана, Синьковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР).Украинская армия потеряла:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отбила две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназа в районе Кузьмино (ЛНР), а также нанесла поражение живой силе и технике в районе Григоровки (ДНР).Там уничтожены:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" пресекла три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).Потери ВСУ:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили две атаки 118-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино, нанесли поражение 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам в районах поселков Работино и Каменское.ВСУ потеряли:Херсонское направлениеВ результате огня российской артиллерии и ударов авиации по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки и Белозерки уничтожены:Кроме того, разбит склад боеприпасов.В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 125 районах. ВКС сбили украинский вертолет Ми-8.Силы ПВО и РЭБ отразили попытку массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крыма. Все дроны уничтожены. Помимо этого, сбиты десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также 49 БПЛА.
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916204492.html
https://radiosputnik.ru/20231216/plen-1916181773.html
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916169948.html
https://ria.ru/20231216/ukrepleniya-1916149940.html
https://ria.ru/20231216/kiev-1916144041.html
https://ria.ru/20231216/dnepr-1916176220.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554278_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0bf7d8bb9a7b5a988f7fc5a051e26678.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 290 военных за сутки
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
За минувшие сутки украинская армия четыре раза пыталась атаковать на Донецком направлении, но российские войска пресекли эти попытки, следует из сводки
Минобороны РФ.
«
"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Победа Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, в районах сел Красное, Клещеевка
, Кирово и Курдюмовка они нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад украинской армии.
- около 290 человек убитыми и ранеными;
- танк;
- две БМП;
- четыре автомобиля;
- две гаубицы "Мста-Б";
- орудие Д-30;
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
В Британии раскрыли, каким будет мирный договор России и Украины
Западная группировка войск отразила пять атак штурмовиков 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе сел Ольшана, Синьковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР).
Украинская армия потеряла:
- примерно 35 военнослужащих;
- четыре боевые бронемашины;
- три пикапа;
- гаубицу Д-30.
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Краснолиманское направление
Группировка "Центр" отбила две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназа в районе Кузьмино (ЛНР), а также нанесла поражение живой силе и технике в районе Григоровки (ДНР).
- около 100 бойцов ВСУ;
- пять боевых бронемашин;
- четыре автомобиля;
- орудие Д-20.
Стало известно о планах Украины провести новое контрнаступление, пишут СМИ
Группировка "Восток" пресекла три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).
- более 90 военнослужащих;
- три боевые бронемашины;
- четыре автомобиля;
- орудие Д-20.
"Некуда отступать": офицер ВСУ пришел в ярость из-за приказа Зеленского
Российские подразделения отразили две атаки 118-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино, нанесли поражение 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам в районах поселков Работино и Каменское.
- около 50 бойцов;
- три боевые бронемашины;
- автомобиль;
- гаубицу "Мста-Б";
- орудие Д-30.
Киев заставят пересмотреть понимание "победы", пишут СМИ
В результате огня российской артиллерии и ударов авиации по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки и Белозерки уничтожены:
- не менее 65 солдат;
- семь автомобилей;
- гаубица "Мста-Б";
- два орудия Д-20;
- САУ "Гвоздика";
- гаубица Д-30.
Кроме того, разбит склад боеприпасов.
Сальдо рассказал, для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 125 районах.
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8.
Силы ПВО и РЭБ отразили попытку массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крыма. Все дроны уничтожены. Помимо этого, сбиты десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также 49 БПЛА.