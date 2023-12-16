Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 16.12.2023 (обновлено: 15:58 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916199393.html
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.12.2023
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
За минувшие сутки украинская армия четыре раза пыталась атаковать на Донецком направлении, но российские войска пресекли эти попытки, следует из сводки... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:50
2023-12-16T15:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554278_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_d7b0638c5f987e8e69ebe6be2eadd210.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинская армия четыре раза пыталась атаковать на Донецком направлении, но российские войска пресекли эти попытки, следует из сводки Минобороны РФ.&quot;Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Победа Донецкой Народной Республики&quot;, — заявили в военном ведомстве.Кроме того, в районах сел Красное, Клещеевка, Кирово и Курдюмовка они нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад украинской армии.Потери противника:Купянское направлениеЗападная группировка войск отразила пять атак штурмовиков 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе сел Ольшана, Синьковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР).Украинская армия потеряла:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отбила две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназа в районе Кузьмино (ЛНР), а также нанесла поражение живой силе и технике в районе Григоровки (ДНР).Там уничтожены:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" пресекла три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).Потери ВСУ:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили две атаки 118-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино, нанесли поражение 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам в районах поселков Работино и Каменское.ВСУ потеряли:Херсонское направлениеВ результате огня российской артиллерии и ударов авиации по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки и Белозерки уничтожены:Кроме того, разбит склад боеприпасов.В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 125 районах. ВКС сбили украинский вертолет Ми-8.Силы ПВО и РЭБ отразили попытку массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крыма. Все дроны уничтожены. Помимо этого, сбиты десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также 49 БПЛА.
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916204492.html
https://radiosputnik.ru/20231216/plen-1916181773.html
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916169948.html
https://ria.ru/20231216/ukrepleniya-1916149940.html
https://ria.ru/20231216/kiev-1916144041.html
https://ria.ru/20231216/dnepr-1916176220.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554278_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0bf7d8bb9a7b5a988f7fc5a051e26678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 290 военных за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ
Реактивная система залпового огня Ураган Вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинская армия четыре раза пыталась атаковать на Донецком направлении, но российские войска пресекли эти попытки, следует из сводки Минобороны РФ.
«

"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Победа Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, в районах сел Красное, Клещеевка, Кирово и Курдюмовка они нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад украинской армии.
Потери противника:
  • около 290 человек убитыми и ранеными;
  • танк;
  • две БМП;
  • четыре автомобиля;
  • две гаубицы "Мста-Б";
  • орудие Д-30;
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Флажки на столе для переговоров - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Британии раскрыли, каким будет мирный договор России и Украины
15:26

Купянское направление

Западная группировка войск отразила пять атак штурмовиков 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе сел Ольшана, Синьковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР).
Украинская армия потеряла:
  • примерно 35 военнослужащих;
  • четыре боевые бронемашины;
  • три пикапа;
  • гаубицу Д-30.
Боец МВД ЛНР демонстрирует форму украинского военного - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
12:49

Краснолиманское направление

Группировка "Центр" отбила две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназа в районе Кузьмино (ЛНР), а также нанесла поражение живой силе и технике в районе Григоровки (ДНР).
Там уничтожены:
  • около 100 бойцов ВСУ;
  • пять боевых бронемашин;
  • четыре автомобиля;
  • орудие Д-20.
Украинские военнослужащие около танка - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Стало известно о планах Украины провести новое контрнаступление, пишут СМИ
11:15

Южнодонецкое направление

Группировка "Восток" пресекла три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).
Потери ВСУ:
  • более 90 военнослужащих;
  • три боевые бронемашины;
  • четыре автомобиля;
  • орудие Д-20.
Солдат ВСУ прячется в траншее - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
"Некуда отступать": офицер ВСУ пришел в ярость из-за приказа Зеленского
05:25

Запорожское направление

Российские подразделения отразили две атаки 118-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино, нанесли поражение 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам в районах поселков Работино и Каменское.
ВСУ потеряли:
  • около 50 бойцов;
  • три боевые бронемашины;
  • автомобиль;
  • гаубицу "Мста-Б";
  • орудие Д-30.
Киев. 14 января 2023 - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Киев заставят пересмотреть понимание "победы", пишут СМИ
02:42

Херсонское направление

В результате огня российской артиллерии и ударов авиации по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки и Белозерки уничтожены:
  • не менее 65 солдат;
  • семь автомобилей;
  • гаубица "Мста-Б";
  • два орудия Д-20;
  • САУ "Гвоздика";
  • гаубица Д-30.
Кроме того, разбит склад боеприпасов.
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Сальдо рассказал, для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр
12:06
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 125 районах.
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8.
Силы ПВО и РЭБ отразили попытку массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крыма. Все дроны уничтожены. Помимо этого, сбиты десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также 49 БПЛА.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала