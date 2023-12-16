https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916199393.html

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.12.2023

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

За минувшие сутки украинская армия четыре раза пыталась атаковать на Донецком направлении, но российские войска пресекли эти попытки, следует из сводки... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:50

2023-12-16T14:50

2023-12-16T15:58

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554278_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_d7b0638c5f987e8e69ebe6be2eadd210.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинская армия четыре раза пыталась атаковать на Донецком направлении, но российские войска пресекли эти попытки, следует из сводки Минобороны РФ."Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Победа Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, в районах сел Красное, Клещеевка, Кирово и Курдюмовка они нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад украинской армии.Потери противника:Купянское направлениеЗападная группировка войск отразила пять атак штурмовиков 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе сел Ольшана, Синьковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР).Украинская армия потеряла:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отбила две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназа в районе Кузьмино (ЛНР), а также нанесла поражение живой силе и технике в районе Григоровки (ДНР).Там уничтожены:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" пресекла три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).Потери ВСУ:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили две атаки 118-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино, нанесли поражение 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам в районах поселков Работино и Каменское.ВСУ потеряли:Херсонское направлениеВ результате огня российской артиллерии и ударов авиации по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки и Белозерки уничтожены:Кроме того, разбит склад боеприпасов.В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 125 районах. ВКС сбили украинский вертолет Ми-8.Силы ПВО и РЭБ отразили попытку массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крыма. Все дроны уничтожены. Помимо этого, сбиты десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также 49 БПЛА.

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916204492.html

https://radiosputnik.ru/20231216/plen-1916181773.html

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916169948.html

https://ria.ru/20231216/ukrepleniya-1916149940.html

https://ria.ru/20231216/kiev-1916144041.html

https://ria.ru/20231216/dnepr-1916176220.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)