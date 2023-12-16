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Бойцы РЭБ ЗВО круглосуточно подавляют средства управления ВСУ под Купянском - РИА Новости, 16.12.2023
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05:11 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916149684.html
Бойцы РЭБ ЗВО круглосуточно подавляют средства управления ВСУ под Купянском
Бойцы РЭБ ЗВО круглосуточно подавляют средства управления ВСУ под Купянском - РИА Новости, 16.12.2023
Бойцы РЭБ ЗВО круглосуточно подавляют средства управления ВСУ под Купянском
Расчеты систем радиоэлектронной борьбы "Москва-1" группировки войск "Запад" круглосуточно обеспечивают радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T05:11
2023-12-16T05:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
су-27
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Расчеты систем радиоэлектронной борьбы "Москва-1" группировки войск "Запад" круглосуточно обеспечивают радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление средств ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. &quot;Расчеты радиоэлектронной борьбы &quot;Москва-1&quot; группировки войск &quot;Запад&quot; успешно выполняют задачи по ведению радиотехнической разведки, управлению средствами радиопомех и радиоэлектронному подавлению средств ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции&quot;, - рассказали в Минобороны.В ведомстве отмечают, что помимо выполнения задач по подавлению различных систем противника, данный комплекс ведет радиотехническую разведку и пеленгует, как самолеты, так и вертолеты и крылатые ракеты противника на Купянском направлении. "В назначенном секторе засекли Су-27, и мы знали, что в этом секторе наши не должны были работать, и мы сразу же сработали, доложили на командный пункт, и наши ребята сбили, собственно говоря, этот самолёт. И этим уберегли не только жизни наших ребят, но и, возможно, мирных граждан", - рассказал оператор станции с позывным "Стрела", слова которого приводит военное ведомство. "Москва-1" является комплексом средств автоматизации частей и подразделений радиоэлектронной борьбы. Он работает в широком диапазоне волн, при обзоре в 360 градусов способен распознавать излучение самолетов и крылатых ракет на расстоянии, исчисляемом сотнями километров, эффективно работает при экстремально низких и высоких температурах. При этом, система может одновременно ставить задачи для девяти управляемых комплексов РЭБ и систем ПВО.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-27, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-27, Вооруженные силы РФ
Бойцы РЭБ ЗВО круглосуточно подавляют средства управления ВСУ под Купянском

МО: бойцы РЭБ ЗВО круглосуточно подавляют средства управления ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Расчеты систем радиоэлектронной борьбы "Москва-1" группировки войск "Запад" круглосуточно обеспечивают радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление средств ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«

"Расчеты радиоэлектронной борьбы "Москва-1" группировки войск "Запад" успешно выполняют задачи по ведению радиотехнической разведки, управлению средствами радиопомех и радиоэлектронному подавлению средств ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в Минобороны.

В ведомстве отмечают, что помимо выполнения задач по подавлению различных систем противника, данный комплекс ведет радиотехническую разведку и пеленгует, как самолеты, так и вертолеты и крылатые ракеты противника на Купянском направлении.
"В назначенном секторе засекли Су-27, и мы знали, что в этом секторе наши не должны были работать, и мы сразу же сработали, доложили на командный пункт, и наши ребята сбили, собственно говоря, этот самолёт. И этим уберегли не только жизни наших ребят, но и, возможно, мирных граждан", - рассказал оператор станции с позывным "Стрела", слова которого приводит военное ведомство.
"Москва-1" является комплексом средств автоматизации частей и подразделений радиоэлектронной борьбы. Он работает в широком диапазоне волн, при обзоре в 360 градусов способен распознавать излучение самолетов и крылатых ракет на расстоянии, исчисляемом сотнями километров, эффективно работает при экстремально низких и высоких температурах. При этом, система может одновременно ставить задачи для девяти управляемых комплексов РЭБ и систем ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСу-27Вооруженные силы РФ
 
 
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