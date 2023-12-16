Рейтинг@Mail.ru
Десантники уничтожили "Ланцетами" радиолокационную станцию на Херсонщине - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:47 16.12.2023 (обновлено: 06:45 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916148772.html
Десантники уничтожили "Ланцетами" радиолокационную станцию на Херсонщине
Десантники уничтожили "Ланцетами" радиолокационную станцию на Херсонщине - РИА Новости, 16.12.2023
Десантники уничтожили "Ланцетами" радиолокационную станцию на Херсонщине
Подразделения ВДВ РФ на правом берегу Днепра уничтожили радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T04:47
2023-12-16T06:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения ВДВ РФ на правом берегу Днепра уничтожили радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников "Ланцет", сообщили в Минобороны РФ. "Российские десантники "Ланцетами" вывели из строя и уничтожили станцию РЛС, самоходную установку М109 Paladin и буксируемую гаубицу западного производства с тягачом и расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении. Разведывательные беспилотники десантников на правом берегу Днепра обнаружили буксируемую гаубицу, станцию и установку.
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916147449.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_857c0b12dc277953daf8cbd787967cf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили "Ланцетами" радиолокационную станцию на Херсонщине

МО: десантники "Ланцетами" уничтожили радиолокационную станцию на Херсонщине

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона за работой
Оператор дрона за работой - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения ВДВ РФ на правом берегу Днепра уничтожили радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников "Ланцет", сообщили в Минобороны РФ.
"Российские десантники "Ланцетами" вывели из строя и уничтожили станцию РЛС, самоходную установку М109 Paladin и буксируемую гаубицу западного производства с тягачом и расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ под Купянском
04:06
Разведывательные беспилотники десантников на правом берегу Днепра обнаружили буксируемую гаубицу, станцию и установку.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала