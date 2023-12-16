https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916148772.html
Десантники уничтожили "Ланцетами" радиолокационную станцию на Херсонщине
Десантники уничтожили "Ланцетами" радиолокационную станцию на Херсонщине - РИА Новости, 16.12.2023
Десантники уничтожили "Ланцетами" радиолокационную станцию на Херсонщине
Подразделения ВДВ РФ на правом берегу Днепра уничтожили радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T04:47
2023-12-16T04:47
2023-12-16T06:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения ВДВ РФ на правом берегу Днепра уничтожили радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников "Ланцет", сообщили в Минобороны РФ. "Российские десантники "Ланцетами" вывели из строя и уничтожили станцию РЛС, самоходную установку М109 Paladin и буксируемую гаубицу западного производства с тягачом и расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении. Разведывательные беспилотники десантников на правом берегу Днепра обнаружили буксируемую гаубицу, станцию и установку.
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916147449.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_857c0b12dc277953daf8cbd787967cf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили "Ланцетами" радиолокационную станцию на Херсонщине
МО: десантники "Ланцетами" уничтожили радиолокационную станцию на Херсонщине
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения ВДВ РФ на правом берегу Днепра уничтожили радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников "Ланцет", сообщили в Минобороны РФ.
"Российские десантники "Ланцетами" вывели из строя и уничтожили станцию РЛС, самоходную установку М109 Paladin и буксируемую гаубицу западного производства с тягачом и расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.
Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ под Купянском
Разведывательные беспилотники десантников на правом берегу Днепра обнаружили буксируемую гаубицу, станцию и установку.