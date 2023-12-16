https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916148772.html

Десантники уничтожили "Ланцетами" радиолокационную станцию на Херсонщине

Десантники уничтожили "Ланцетами" радиолокационную станцию на Херсонщине - РИА Новости, 16.12.2023

Десантники уничтожили "Ланцетами" радиолокационную станцию на Херсонщине

Подразделения ВДВ РФ на правом берегу Днепра уничтожили радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T04:47

2023-12-16T04:47

2023-12-16T06:45

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения ВДВ РФ на правом берегу Днепра уничтожили радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников "Ланцет", сообщили в Минобороны РФ. "Российские десантники "Ланцетами" вывели из строя и уничтожили станцию РЛС, самоходную установку М109 Paladin и буксируемую гаубицу западного производства с тягачом и расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении. Разведывательные беспилотники десантников на правом берегу Днепра обнаружили буксируемую гаубицу, станцию и установку.

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность