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Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 16.12.2023
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронегруппы захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T04:04
2023-12-16T04:04
2023-12-16T04:44
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронегруппы захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском, сообщили в Минобороны. "Разведчики Ивановского гвардейского соединения ВДВ получили данные о наращивании сил противника к северу от Артемовска… В результате огневого удара противник был лишен возможности быстро перемещаться. Группа наемников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем бронегруппы. Боевые машины десанта с разных сторон накрыли в огневом мешке живую силу противника. По завершении огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов", — говорится в заявлении.Ранее Минобороны сообщило, что артиллеристы Воздушно-десантных войск уничтожили минометный расчет ВСУ на Артемовском направлении в районе села Андреевка.
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916146019.html
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Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском
МО: ивановские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском