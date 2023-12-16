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Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:04 16.12.2023 (обновлено: 04:44 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916147336.html
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 16.12.2023
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронегруппы захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T04:04
2023-12-16T04:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронегруппы захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском, сообщили в Минобороны. "Разведчики Ивановского гвардейского соединения ВДВ получили данные о наращивании сил противника к северу от Артемовска… В результате огневого удара противник был лишен возможности быстро перемещаться. Группа наемников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем бронегруппы. Боевые машины десанта с разных сторон накрыли в огневом мешке живую силу противника. По завершении огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов", — говорится в заявлении.Ранее Минобороны сообщило, что артиллеристы Воздушно-десантных войск уничтожили минометный расчет ВСУ на Артемовском направлении в районе села Андреевка.
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916146019.html
россия
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безопасность, россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском

МО: ивановские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая подготовка военнослужащих в зоне СВО
Боевая подготовка военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боевая подготовка военнослужащих в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронегруппы захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском, сообщили в Минобороны.
"Разведчики Ивановского гвардейского соединения ВДВ получили данные о наращивании сил противника к северу от Артемовска… В результате огневого удара противник был лишен возможности быстро перемещаться. Группа наемников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем бронегруппы. Боевые машины десанта с разных сторон накрыли в огневом мешке живую силу противника. По завершении огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов", — говорится в заявлении.
Ранее Минобороны сообщило, что артиллеристы Воздушно-десантных войск уничтожили минометный расчет ВСУ на Артемовском направлении в районе села Андреевка.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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