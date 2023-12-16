https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916147336.html

Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 16.12.2023

Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронегруппы захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T04:04

2023-12-16T04:04

2023-12-16T04:44

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронегруппы захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском, сообщили в Минобороны. "Разведчики Ивановского гвардейского соединения ВДВ получили данные о наращивании сил противника к северу от Артемовска… В результате огневого удара противник был лишен возможности быстро перемещаться. Группа наемников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем бронегруппы. Боевые машины десанта с разных сторон накрыли в огневом мешке живую силу противника. По завершении огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов", — говорится в заявлении.Ранее Минобороны сообщило, что артиллеристы Воздушно-десантных войск уничтожили минометный расчет ВСУ на Артемовском направлении в районе села Андреевка.

https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916146019.html

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безопасность, россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф