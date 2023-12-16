https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916145522.html
Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.12.2023
Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
Бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС России сорвала ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T03:03
2023-12-16T03:03
2023-12-16T04:55
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ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС России сорвала ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. Используя непогоду и сложные метеоусловия, военнослужащие подразделения ВСУ предприняли попытку ротации своих наблюдателей, которые занимали первый эшелон на линии боевого соприкосновения, отметили в ведомстве. "Противник задумал использовать это в своих интересах, но не получилось. Наша бронегруппа с установленными комплексами наблюдения вскрыла передвижение и огнем из 30-миллиметровых пушек БМП-2 уничтожила пикап и до десяти человек личного состава", — добавили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что в этих событиях участвовала бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС России.Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли за неделю на Купянском и Краснолиманском направлениях более 1500 военнослужащих.
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Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
МО: бронегруппа ЗВО сорвала ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС России сорвала ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
Используя непогоду и сложные метеоусловия, военнослужащие подразделения ВСУ предприняли попытку ротации своих наблюдателей, которые занимали первый эшелон на линии боевого соприкосновения, отметили в ведомстве.
"Противник задумал использовать это в своих интересах, но не получилось. Наша бронегруппа с установленными комплексами наблюдения вскрыла передвижение и огнем из 30-миллиметровых пушек БМП-2 уничтожила пикап и до десяти человек личного состава", — добавили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что в этих событиях участвовала бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС России.
Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли за неделю на Купянском и Краснолиманском направлениях более 1500 военнослужащих.
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