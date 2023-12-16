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Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 16.12.2023 (обновлено: 04:55 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916145522.html
Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.12.2023
Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
Бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС России сорвала ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T03:03
2023-12-16T04:55
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС России сорвала ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. Используя непогоду и сложные метеоусловия, военнослужащие подразделения ВСУ предприняли попытку ротации своих наблюдателей, которые занимали первый эшелон на линии боевого соприкосновения, отметили в ведомстве. "Противник задумал использовать это в своих интересах, но не получилось. Наша бронегруппа с установленными комплексами наблюдения вскрыла передвижение и огнем из 30-миллиметровых пушек БМП-2 уничтожила пикап и до десяти человек личного состава", — добавили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что в этих событиях участвовала бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС России.Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли за неделю на Купянском и Краснолиманском направлениях более 1500 военнослужащих.
https://ria.ru/20231215/ataka-1916122795.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении

МО: бронегруппа ЗВО сорвала ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБойцы ВС РФ на боевой машине пехоты в зоне спецоперации
Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС России сорвала ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
Используя непогоду и сложные метеоусловия, военнослужащие подразделения ВСУ предприняли попытку ротации своих наблюдателей, которые занимали первый эшелон на линии боевого соприкосновения, отметили в ведомстве.
"Противник задумал использовать это в своих интересах, но не получилось. Наша бронегруппа с установленными комплексами наблюдения вскрыла передвижение и огнем из 30-миллиметровых пушек БМП-2 уничтожила пикап и до десяти человек личного состава", — добавили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что в этих событиях участвовала бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС России.
Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли за неделю на Купянском и Краснолиманском направлениях более 1500 военнослужащих.
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